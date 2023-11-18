السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية قتالية بصاروخ أرض - جو عند الحدود اللبنانية

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية الإسرائيلية، فيتو

 أعلن حزب الله إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية نوع هيرميز 450 قتالية ‏متعددة المهام، استهدفت بصاروخ أرض-جو شوهد حطامها يتساقط فوق منطقة إصبع الجليل‏ عند الحدود اللبنانية.

وجاء في بيان حزب الله: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، تعلن المقاومة ‌‏الاسلامية عن إسقاط طائرة إسرائيلية معادية من نوع هيرميز 450 وهي طائرة مسيرة قتالية ‏متعددة المهام بواسطة صاروخ أرض جو أطلقه مجاهدوها عند الساعة 1:45 من فجر اليوم السبت  وقد شوهد حطامها يتساقط فوق منطقة أصبع الجليل".‏ ‏

Advertisements

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أكد صباح اليوم السبت، اعتراض صاروخ أرض جو أُطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية.
 

وقال الاحتلال في بيان: "عقب التقرير الأولي بشأن تفعيل صافرات الإنذار في شمال إسرائيل، اعترضت منظومة الدفاع الجوي بنجاح صاروخ أرض-جو أُطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي".

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن صافرات الإنذار دوت بسبب إطلاق صواريخ اعتراضية لاعتراض الصاروخ الذي أُطلق من لبنان.

كان "حزب الله" اللبناني أعلن في بيان، أمس الجمعة، استهداف 6 مواقع تابعة للقوات الإسرائيلية في مناطق مختلفة، بعد استهداف 3 مواقع في التوقيت نفسه قبلها بساعات.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وإثر ذلك، شهدت معظم قرى الشريط الحدودي جنوب لبنان، نزوح عدد كبير من الأهالي، بفعل الغارات الإسرائيلية في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حزب الله طائرة مسيرة طائرة مسيرة إسرائيلية نوع هيرميز 450 صاروخ ارض-جو الحدود اللبنانية قطاع غزة

الأكثر قراءة

يديعوت آحرونوت: إسرائيل رفضت صفقة تبادل الأسرى المحدثة مع حماس

أسعار الأسمنت اليوم السبت 18-11-2023 في الأسواق

اليوم، الحكم على مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب

هبوط يحبس الأنفاس لأول طائرة دريملاينر تصل القارة القطبية الجنوبية (فيديو)

مواعيد مباريات اليوم السبت 18 - 11 - 2023 والقنوات الناقلة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة القديس مار جرجس الإسكندري

حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية قتالية بصاروخ أرض - جو عند الحدود اللبنانية

Advertisements

منوعات

المزيد

هبوط يحبس الأنفاس لأول طائرة دريملاينر تصل القارة القطبية الجنوبية (فيديو)

بعد آبل، والت ديزني توقف إعلاناتها على "إكس" بسبب تصريحات ماسك عن اليهود

آبل توقف إعلاناتها على "إكس" بعد مزاعم ضد ماسك بمعاداة السامية

زخة شهب الأسديات تزين سماء الليلة وغدا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت اليوم السبت 18-11-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 18-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الحديد اليوم السبت 18-11-2023 في الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18 نوفمبر 2023

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع سيراليون.. البرازيل ضد الأرجنتين.. بيراميدز ومازيمبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية