تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة مبعوثا أمميا إلى السودان

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة مبعوثًا شخصيًّا إلى السودان.



وذكرت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي، أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش، عين الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة مبعوثًا شخصيًّا إلى السودان.



من جانبه، قال المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن مقر المبعوث الشخصي رمطان لعمامرة لن يقيم في السودان.

وأفاد دوجاريك باستلام خطاب من الحكومة السودانية، أعلنت فيه قرارها بإنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة في السودان "يونيتامس".

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كما أكد أن الأمم المتحدة ستواصل الانخراط، بشكل وثيق، مع كافة الجهات الفاعلة، بما في ذلك السلطات السودانية وأعضاء مجلس الأمن لتوضيح الخطوات المقبلة.

وشغل رمطان لعمامرة منصب وزير الخارجية في 3 حكومات بالجزائر فضلا عن شغله منصب سفير الجزائر في واشنطن، كما كان عضوا في عدة مجموعات دولية معنية بالوساطة وإحلال السلام.

والخميس طلب السودان من الأمم المتحدة، "إنهاءً فوريًّا" للبعثة السياسية للمنظمة في البلاد، والتي تحمل اسم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس".

وأبلغ وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بذلك.

وكتب الصادق في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، وجرى توزيعها على مجلس الأمن الدولي "حكومة السودان طلبت من الأمم المتحدة إنهاء مهمة يونيتامس على الفور. وفي الوقت ذاته، نود أن نؤكد لكم أن حكومة السودان ملتزمة بالتعامل بشكل بنّاء مع مجلس الأمن والأمانة العامة".

تابع أن "الغرض من إنشاء البعثة (كان) مساعدة الحكومة الانتقالية في السودان، بعد ثورة ديسمبر عام 2018"، مضيفا أن أداء البعثة في تنفيذ أهدافها "كان مخيّبا للآمال".

وردا على سؤال بشأن قرار السودان، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم جوتيريش، إن الرسالة وصلت وتم تعميمها على مجلس الأمن.