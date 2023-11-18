السبت 18 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

أردوغان يفاجئ المستشار الألماني بالمسكوت عنه بسبب دعم بلاده لإسرائيل

الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فيتو

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارة إلى برلين يوم الجمعة إلى أن ألمانيا تدعم إسرائيل في حربها على غزة بدافع الشعور بالذنب من محارق النازية وذلك خلافًا لتركيا التي قال إنها قادرة على التحدث بلا انحياز.

وذكر أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار أولاف شولتس قبل إجراء الزعيمين محادثات خاصة "بجب عدم تقييم الحرب الإسرائيلية الفلسطينية بإحساس نفسي بالمديونية. أنا أتحدث بحرية لأننا لا ندين بأي شيء لإسرائيل".

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وقالت الرئاسة التركية في بيان بعد لقاء بين الرئيس التركي ونظيره الألماني إن "أردوغان شدد على ضرورة أن تتوقف هجمات إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، وأن رد فعل العالم أجمع ضد انتهاكات حقوق الإنسان مهم"، مؤكدًا أنه "يجب أن يتم تطبيق وقف لإطلاق النار فورًا"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وكان أردوغان قد قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن إسرائيل "دولة إرهابية" ترتكب جرائم حرب في غزة وإن حملتها على (حماس) تتضمن أكثر الهجمات خسة في تاريخ البشرية".

ومسَّت تعليقات أردوغان في برلين وترًا حساسًا في صميم هوية ألمانيا في حقبة ما بعد الحرب، وهي هوية مستندة إلى شعور عميق بتقديم تعويضات عن محارق النازية.

ولم يرد شولتس بشكل مباشر على تعليقات أردوغان، لكنه كرر التزام ألمانيا بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وقال شولتس "إن كنتم تعرفون ألمانيا، فإنكم تعرفون أن تضامننا مع إسرائيل يفوق كل الشكوك".

وأضاف "لدى إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. وفي الوقت نفسه، جميع الأرواح نفيسة. بشكل متساوي المعاناة في غزة تؤلمنا"، وفقما نقلت "رويترز".

 

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