صندوق النقد: ندرس بجدية زيادة برنامج القروض لمصر بسبب تأثيرات الحرب في غزة

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا لرويترز أمس الجمعة إن الصندوق يدرس بجدية زيادة محتملة لـ برنامج القروض لمصر البالغ ثلاثة مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.



وأضافت جورجيفا في مقابلة أجرتها معها رويترز على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي أن الصراع «يدمر» سكان غزة واقتصادها وله «آثار خطيرة» على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.

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وأكتوبر الماضي كشفت وكالة بلومبرج، إجراء مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار.

وأوضحت الوكالة، أن هذا الأمر وفق أشخاص مطلعين على المناقشات، واثقين من قدرة البلاد على التغلب على العقبات التي تواجه حزمتها الحالية من خلال معالجة المخاوف بما في ذلك سياسة العملة.



وتابعت: أي إعلان عن زيادة محتملة عن مبلغ 3 مليارات دولار الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي لن يأتي إلا بعد أن تكمل مصر مراجعتها المتأخرة للبرنامج.