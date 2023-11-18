قصف إسرائيلي على مقر حركة فتح بمخيم بلاطة ويوقع 7 ضحايا (فيديو)

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ليل الجمعة/السبت، بأن طائرة إسرائيلية مسيرة قصفت مقر حركة فتح بـ مخيم بلاطة شرق نابلس.



وأكدت الوكالة، بأن طائرة مسيرة استهدفت مقر "فتح" في مخيم بلاطة بصاروخ، ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة في المكان.

وأكدت الوكالة استشهاد خمسة فلسطينيين، وإصابة آخرين، خلال قصف الطائرة الإسرائيلية المسيرة، لمقر حركة فتح بمخيم بلاطة شرق نابلس.

استهداف مكتب لحركة فتح في مخيم بلاطة في نابلس شمال الضفة..#نابلس #فلسطين



pic.twitter.com/fmnZpAUUw4 — Sahar Ghaddar (@sahar_ghaddar) November 17, 2023

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، بأن طواقمها تعاملت مع 7 إصابات خطرة جدًّا، جراء قصف مبنى في مخيم بلاطة، وتم نقلهم إلى مستشفى رفيديا الحكومي حيث أعلن الأطباء عن مقتل 5 أشخاص.

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ومرَّ أكثر من أربعين يومًا على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردَّت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.