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رياضة

منتخب الناشئات يواصل استعداداته لمواجهة الكونغو في تصفيات كأس العالم

منتخب الناشئات للكرة
منتخب الناشئات للكرة النسائية، فيتو

خاض منتخب الناشئات بقيادة محمد كمال، مرانا قويا، الجمعة، استعدادا لمواجهة الكونغو برازافيل، يوم الأحد، على استاد الإسكندرية، في إياب الدور الثاني من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها العام المقبل في كولومبيا.

 

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بينهما في الكونغو، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
 

واشتمل مران المنتخب على بعض الجمل الفنية والخططية التي يسعى الجهاز الفني لتنفيذها خلال المباراة المرتقبة.

 

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قائمة منتخب الناشئات

واختار الجهاز الفني لـمنتخب الناشئات قائمة لاعبات تضم كلا من: عزة الفولي، حبيبة عماد، كنزي مجدي، نورا خالد، رودينا عبدالرسول، حبيبة وليد، نور عبد الواحد، نورهان عاشور، حبيبة عصام، جودي عماد، مايا إيهاب، ليلي زاهر، حالا مصطفى، فرح هشام، نور نهاد، فاطمة مصطفى، حبيبة طارق، دنا كريم، مي مجدي، كاميليا كريم، ندى خالد، خديجة أحمد، لارا خالد، تانيا مصطفى.

ويلتقي منتخب مصر للسيدات أمام الكونغو برازفيل الأحد المقبل، في مباراة العودة بالإسكندرية.

ودخل منتخب مصر للناشئات معسكرا مغلقا قبل أيام، تحت قيادة محمد كمال، استعدادا لمواجهة الكونغو برازفيل في الدور الثاني من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها العام المقبل في كولومبيا.

 

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منتخب الناشئات الكونغو برازافيل استاد الإسكندرية كولومبيا تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم 2024

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