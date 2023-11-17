في اليوم العالمي لسرطان عنق الرحم، أهم أعراض المرض وطرق الوقاية منه

تحيي منظمة الصحة العالمية في 17 نوفمبر اليوم العالمي لسرطان عنق الرحم للقضاء على المرض، والتوعية بخطورته ومضاعفاته واهم اعراض سرطان عنق الرحم.

وسرطان عنق الرحم يحدث في الخلايا المبطنة لعنق الرحم، وهو الجزء السفلي من الرحم حيث يربط عنق الرحم جسم الرحم الجزء العلوي حيث ينمو الجنين بحسب الجمعية الأمريكية للسرطان.

اليوم العالمي لسرطان عنق الرحم

ويبدأ السرطان عندما تبدأ خلايا الجسم بالنمو خارج نطاق السيطرة ويتكون عنق الرحم من جزءين ومغطى بنوعين مختلفين من الخلايا، وباطن عنق الرحم هو فتحة عنق الرحم التي تؤدي إلى الرحم. وهي مغطاة بالخلايا الغدية.

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سرطان عنق الرحم

وأوضحت جمعية السرطان الأمريكية أن الجزء الخارجي من عنق الرحم هو الجزء الخارجي من عنق الرحم الذي يمكن للطبيب رؤيته أثناء فحص المنظار، وهي مغطاة بالخلايا الحرشفية.

سرطان عنق الرحم

و تتطور الخلايا الطبيعية في عنق الرحم تدريجيًا إلى تغيرات غير طبيعية يمكن أن تتحول إلى سرطان، وعندما يتم العثور على هذه التغييرات غير الطبيعية في عنق الرحم، يتم تصنيفها على مقدار أنسجة عنق الرحم التي تبدو غير طبيعية.

على الرغم من أن سرطانات عنق الرحم تبدأ من خلايا ذات تغيرات غير طبيعية، فإن بعض النساء فقط اللاتي يعانين من هذه التغيرات في عنق الرحم سيصابن بالسرطان، وبالنسبة لمعظم النساء، تختفي هذه الخلايا غير الطبيعية دون أي علاج، ولكن، في بعض النساء، يمكن أن تتحول هذه الخلايا غير الطبيعية إلى سرطانات حقيقية.

سرطان عنق الرحم، فيتو

فحص سرطان عنق الرحم

وأكدت الجمعية الأمريكية للسرطان ضرورة فحص سرطان عنق الرحم والهدف من ذلك هو العثور على خلايا غير طبيعية في عنق الرحم أو سرطان عنق الرحم في وقت مبكر عندما يكون أكثر قابلية للعلاج والشفاء.

كما أن الفحص المنتظم يمكن أن يمنع سرطان عنق الرحم وينقذ الأرواح، وتشمل اختبارات فحص سرطان عنق الرحم هي اختبار فيروس الورم الحليمي البشري واختبار عنق الرحم

ويبحث اختبار فيروس الورم الحليمي البشري عن الإصابة بأنواع فيروس الورم الحليمي البشري عالية الخطورة والتي من المرجح أن تسبب سرطانات ما قبل السرطان وسرطان عنق الرحم.

ولا يوجد علاج لعدوى فيروس الورم الحليمي البشري، ولكن يمكن أن يساعد اللقاح على الوقاية منها.

أعراض سرطان عنق الرحم

وتشمل أعراض سرطان عنق الرحم:

نزيف مهبلي مستمر

تغيرات في الإفرازات المهبلية

ألم في أسفل الظهر

ألم في أسفل البطن