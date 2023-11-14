لتجنب التفاعلات الدوائية، هيئة الدواء توجه نصائح مهمة عند استخدام الأنسولين

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمرضى السكري، وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح عند استخدام الأنسولين​ وضرورة اتخاذ الاحتياطات المهمة التى يجب اتباعها وقت استخدام الإنسولين؛ لتجنب التفاعلات الدوائية

نصائح مهمة عند استخدام الأنسولين

وقالت هيئة الدواء المصرية في منشور توعوي إنه تزيد جرعة الإنسولين المطلوبة مع بعض الأدوية، مثل:​

1-موانع الحمل غير الموضعية. ​

2-الستيرويدات غير الموضعية. ​

3- أدوية الغدة الدرقية. ​

4- مدرات البول. ​

أوضحت هيئة الدواء المصرية أنه تقل جرعة الإنسولين المطلوبة مع بعض الأدوية، مثل:​

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1-أدوية مرض السكري المستخدمة عن طريق الفم.​

2-بعض أدوية الضغط، مثل كابتوبريل وإنالابريل. ​

3- أسبرين. ​

أكدت الهيئة على ضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية في حالة تناول أدوية أخرى مع الإنسولين.​

اليوم العالمى لمرض السكر 2023

ومرض السكر يحدث بسبب عدم قدرة الجسم على إنتاج كمية كافية من الأنسولين أو لا يمكنه استخدام الأنسولين الذي ينتجه بشكل فعال.

وتتمثل أهمية هرمون الأنسولين في نقل السكر من الدم إلى خلايا الجسم ليتم تخزينه أو استخدامه للطاقة وإذا حدث خلل في ذلك، فقد تكون مصابًا بمرض السكري.يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم الناتج عن مرض السكري دون علاج إلى تلف الأعصاب والعينين والكليتين والأعضاء الأخرى بحسب الموقع الطبي healthline.

انواع مرض السكري

ويوجد عدة أنواع مختلفة من مرض السكري.

النوع الأول: مرض السكري من النوع الأول هو أحد أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم الجهاز المناعي ويدمر الخلايا الموجودة في البنكرياس.

النوع الثاني: يحدث مرض السكري من النوع الثاني عندما يصبح الجسم مقاومًا للأنسولين، ويتراكم السكر في الدم وهو النوع الأكثر شيوعًا.

سكري الحمل هو ارتفاع نسبة السكر في الدم أثناء الحمل حيث تسبب الهرمونات المانعة للأنسولين التي تنتجها المشيمة هذا النوع من مرض السكري، ويوجد حالة نادرة تسمى مرض السكري الكاذب لا علاقة لها بمرض السكري

أعراض مرض السكري

تظهر أعراض مرض السكري بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم.

زيادة الجوع

زيادة العطش

فقدان الوزن

كثرة التبول

رؤية ضبابية

التعب الشديد

القروح لا تشفى

سكري الحمل

معظم الأشخاص الذين يصابون بسكري الحمل ليس لديهم أي أعراض. غالبًا ما يكتشف الطبيب الحالة أثناء اختبار سكر الدم الروتيني أو اختبار الجلوكوز عن طريق الفم، والذي يتم إجراؤه عادةً بين الأسبوعين الرابع والعشرين والثامن والعشرين من الحمل.

طرق الوقاية من مرض السكري

لا يمكن الوقاية من مرض السكري من النوع 1 لانه يحدث بسبب مشكلة في الجهاز المناعي

ومع ذلك، فإن العديد من عوامل خطر الإصابة بمرض السكري يمكن التحكم فيها منها النظام الغذائي وخفض الوزن

نصائح لتجنب مضاعفات مرض السكر

احصل على 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا من التمارين الرياضية مثل المشي أو ركوب الدراجات.

تجنب الدهون المشبعة والمتحولة، إلى جانب الكربوهيدرات، من النظام الغذائي.

تناول المزيد من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

فقدان الوزن.