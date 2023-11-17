حبس عصابة مباحث الإسكندرية المزيفة لسرقة المواطنين

قررت النيابة العامة حبس عصابة مباحث الإسكندرية المزيفة للاستيلاء على أموال المواطنين، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الشرقية) أنه حال قيامه باستبدال مبلغ مالى "بالجنيه المصري" بعملة أجنبية من خلال أحد الوسطاء داخل شقة بدائرة القسم فوجئ بدلوف بعض الأشخاص للشقة مُنتحلين شخصية رجال الشرطة واصطحبوه والمبلغ المالي واستقلوا سيارة أجرة "ميكروباص" وإنزاله بأحد الطرق بدائرة القسم ولاذوا بالهرب بالمبلغ المالي.

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وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 8 أشخاص "من بينهم الوسيط" مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية لـ 6 منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن "جزء من متحصلات الواقعة" - السيارتين المستخدمتين في الواقعة.

وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.