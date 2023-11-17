الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس 3 أشخاص بحوزتهم بندقيتين وفرد خرطوش بالمرج (صور)

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة المرج الجزئية حبس 3 أشخاص لحيازتهما بندقيتين وفرد خرطوش بدائرة قسم شرطة المرج، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية عندما تم ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما (بندقية - فرد خرطوش)، كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار).


وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

Advertisements

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة المرج قسم شرطة المرج المرج

مواد متعلقة

حبس عاطل متهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول ببولاق أبو العلا

3 دعاوى سب وقذف ضد مرتضى منصور، أبرز محاكمات المشاهير في أسبوع

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في حدائق الأهرام

حبس عاطلين لحيازتهما بودر واستروكس بالمعصرة

القبض على عاطل يستغل الأطفال في أعمال التسول ببولاق أبو العلا

القبض على عاطلين بحوزتهما بودر واستروكس بالمعصرة

القبض على 3 أشخاص بحوزتهم بندقيتان وفرد خرطوش بالمرج (صور)

حبس 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في الخليفة

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب في ختام تعاملات الجمعة

الأهلي يكرر فوزه على الزمالك في ربع نهائي دوري السلة المرتبط

الأوقات التي لا يجوز فيها قراءة القرآن، 5 أحكام تتعلق بكتاب الله يجهلها البعض

تطور جديد بشأن جثة سيدة عثر عليها متفحمة داخل شقتها في مصر الجديدة

رد فعل إمام عاشور بعد استبعاده من المنتخب

تحذير عاجل، منخفض جوى عميق يضرب البلاد خلال 48 ساعة

مباريات الأسبوع، مصر مع سيراليون.. البرازيل ضد الأرجنتين.. بيراميدز ومازيمبي (إنفوجراف)

القسام تنشر فيديو للأسير الإسرائيلي الذي مات خوفا من جيش الاحتلال (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

أحمد العوضي وخالد يوسف يشاركان في مظاهرات دعم القضية الفلسطينية بإيطاليا (صور)

معرض لتسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية ومهرجانات رياضية بمراكز شباب بالوادي الجديد

ثلاثي مصري في قائمة فوربس للشخصيات الأكثر تأثيرا تحت 30 عاما

بلع لمونة كاملة، إنقاذ حياة مريض خمسيني في المنصورة أصيب بانسداد معوي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 17-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 17-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 17-11-2023

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي مقابل الجنيه

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع سيراليون.. البرازيل ضد الأرجنتين.. بيراميدز ومازيمبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقات التي لا يجوز فيها قراءة القرآن، 5 أحكام تتعلق بكتاب الله يجهلها البعض

مفتي الجمهورية: النبي علمنا الأخذ بأسباب العلم فى كل زمان ومكان

تفسير رؤية حلم الليمون الأصفر في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية والحزن

المزيد
الجريدة الرسمية