حبس 3 أشخاص بحوزتهم بندقيتين وفرد خرطوش بالمرج (صور)

قررت نيابة المرج الجزئية حبس 3 أشخاص لحيازتهما بندقيتين وفرد خرطوش بدائرة قسم شرطة المرج، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية عندما تم ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما (بندقية - فرد خرطوش)، كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار).



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.

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