الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

وفاة 55 مريضا بسبب نفاد الأدوية وحصار المستشفيات في غزة

مستشفيات غزة، فيتو
مستشفيات غزة، فيتو

أفادت عدة وكالات إخبارية في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، عن وفاة 55 مريضًا  بسبب نفاد الأدوية  وحصار المستشفيات في غزة .

وقبل وقت سابق قال رئيس وزراء فلسطين، محمد أشتية: "نأمل أن تعترف أوروبا بدولة فلسطين وإيجاد مسار سياسي لإنهاء الاحتلال".


مطالب باعتراف أوروبي بدولة فلسطين

وأضاف رئيس الوزراء  الفلسطيني، في مؤتمر صحفي عقده: "نطالب إسرائيل بعودة النازحين إلى بيوتهم في شمال غزة"، موضحا أن قطع المياه والكهرباء عن قطاع غزة جريمة حرب. 


وتابع محمد أشتية: "ما يجري في قطاع غزة هو نتاج للسياسات الإسرائيلية ونريد بحث جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

Advertisements


وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، أن نحو 40% من المنازل شمالي قطاع غزة تم تدميرها، مطالبا  بوقف إطلاق نار فوري في غزة والسماح بدخول المساعدات.


وفي وقت سابق، من اليوم الجمعة، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن كل المستشفيات في قطاع غزة خرجت عن الخدمة.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي المستشفيات في غزة أوروبا دولة فلسطين

مواد متعلقة

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيرته الفرنسية أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

وزير إسرائيلي يكشف تفاصيل تزويد جنوب قطاع غزة بـ 60 ألف لتر وقود وحرمان الشمال

فلسطين بتروح من إيدينا، 7 تصريحات من وائل جسار عن غزة

الأكثر قراءة

رد فعل إمام عاشور بعد استبعاده من المنتخب

تحذير عاجل، منخفض جوى عميق يضرب البلاد خلال 48 ساعة

القسام تنشر فيديو للأسير الإسرائيلي الذي مات خوفا من جيش الاحتلال (فيديو)

الجنائية الدولية تتلقى طلب فتح تحقيق في العدوان الإسرائيلي على غزة من 5 دول

تشمل 3 بنوك مصرية.. خطة لطرح الأصول الحكومية لتوفير العملة الصعبة.. تحركات كبيرة لوزارة المالية.. وخبراء يكشفون المكاسب

بوتين يقترح حلولًا للخلاص من التوترات الحالية بالعالم

كتائب القسام تنشر فيديو لعملية استهداف جنود إسرائيليين متحصنين في منزل (فيديو)

محمد صلاح يقترب من رقم قياسي تاريخي على مستوى إفريقيا

Advertisements

منوعات

المزيد

بلع لمونة كاملة، إنقاذ حياة مريض خمسيني في المنصورة أصيب بانسداد معوي

عصام السقا يشارك في مظاهرات دعم القضية الفلسطينية بإيطاليا (صور)

شاب فلسطيني: الشعب المصري عظيم ولا أحد يحبنا في العالم بقدرهم (فيديو)

من أصول عربية وتتحدث 9 لغات، سفيرة أمريكا الجديدة لدى القاهرة تقدم أوراق اعتمادها (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 17-11-2023

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي مقابل الجنيه

أهم 5 أنشطة اقتصادية تستحوذ على أكبر نسبة مشتغلين خلال الربع الثالث من 2023

تعرف على سعر الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية حلم الليمون الأصفر في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية والحزن

مفتي الجمهورية: الشريعة لم تقف عاجزة عن مراعاة المستجدات وليست عقبة أمام أي تقدم

أحاديث نبوية عن المطر والرعد والبرق والبَرَدَ والريح يجهلها البعض

المزيد
الجريدة الرسمية