وفاة 55 مريضا بسبب نفاد الأدوية وحصار المستشفيات في غزة

أفادت عدة وكالات إخبارية في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، عن وفاة 55 مريضًا بسبب نفاد الأدوية وحصار المستشفيات في غزة .

وقبل وقت سابق قال رئيس وزراء فلسطين، محمد أشتية: "نأمل أن تعترف أوروبا بدولة فلسطين وإيجاد مسار سياسي لإنهاء الاحتلال".



مطالب باعتراف أوروبي بدولة فلسطين

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، في مؤتمر صحفي عقده: "نطالب إسرائيل بعودة النازحين إلى بيوتهم في شمال غزة"، موضحا أن قطع المياه والكهرباء عن قطاع غزة جريمة حرب.



وتابع محمد أشتية: "ما يجري في قطاع غزة هو نتاج للسياسات الإسرائيلية ونريد بحث جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

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وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، أن نحو 40% من المنازل شمالي قطاع غزة تم تدميرها، مطالبا بوقف إطلاق نار فوري في غزة والسماح بدخول المساعدات.



وفي وقت سابق، من اليوم الجمعة، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن كل المستشفيات في قطاع غزة خرجت عن الخدمة.