الجمعة 17 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

وزير إسرائيلي يكشف تفاصيل تزويد جنوب قطاع غزة بـ 60 ألف لتر وقود وحرمان الشمال

بيني جانتس، فيتو
بيني جانتس، فيتو

العدوان الإسرائيلي على غزة، كشف بيني جانتس، عضو حكومة الطوارئ الإسرائيلية ووزير الدفاع السابق، أن مجلس إدارة الحرب في دولة الاحتلال  قرر بموافقة كافة أعضائه تزويد المنظمات الدولية في غزة بـ60 ألف لتر وقود في الـ48 ساعة القادمة.


إدخال الوقود إلى جنوب قطاع غزة 

وأكد جانتس في بيانه، اليوم، أن الموافقة على عملية النقل جاءت لمرة واحدة بناء على طلب أطراف دولية لغرض تشغيل مرافق التحلية والصرف الصحي، ولاحتياجات إضافية للمؤسسات العاملة في جنوب قطاع غزة.

 

وفي السياق ذاته زعم  رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، اليوم الجمعة، أنهم وافقوا على مقترح أمريكي بإدخال حاويتي وقود منعا لانتشار الأوبئة.

 

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علق  رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلًا: "لقد أصدرنا تعليمات لسكان غزة بالوصول إلى جنوب القطاع الذي تم تحديده على أنه منطقة آمنة، وهناك فقط يمكن تقديم المساعدات الإنسانية لهم- بحسب تعبيره".

 

كما اشترط المسئول الإسرائيلي عدم وصول المساعدات لحماس قائلًا: "وذلك بشرط توضيحنا الليلة الماضية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه إذا وصلت المساعدات إلى حماس، فإنها ببساطة لن تصل- في أشارة إلى قصفها- داخل القطاع- على حد ادعاءاته".


 

دخول المساعدات العالقة لـ غزة

وتعرقل إسرائيل دخول المساعدات العالقة في الجانب المصري، لتمرير مخططها بتهجير سكان شمال غزة إلى جنوب الوادي، ودفعهم للتهجير داخل سيناء المصرية، لتنفيذ مؤامرة الوطن البديل، وتشترط مصر وقف إطلاق النار بشكل فوري، وإدخال المساعدات إلى المدنيين العزل، قبل السماح بإجلاء الجنسيات الأجنبية بما فيهم الأمريكية.

 

وتطرق رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إلى الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن قائلًا: "إسرائيل لن تكون وحدها، القوة الأمريكية موجودة وهي جاهزة".

 

وعدد تساحي هنغبي ما فعله بايدن من أجل الكيان الصهيوني منذ بداية عملية طوفان الأقصى، مبينًا أنه أصدر تعليماته في بداية الحملة بتزويد جيش الدفاع الإسرائيلي على الفور بجميع احتياجات الحرب، مبينًا انها تعليمات مثيرة وحيوية بالنسبة لإسرائيل لتحقيق أهداف الحرب، وبالفعل يتم تنفيذها دون تأخير.

 


وأكد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أن بعض من هذه التدابير مستخدمة بالفعل حاليًا، وسيصل جزء آخر قريبا، مشيرًا إلى وجود  قوة جوية هائلة تم وضعها أمام لبنان وإيران، وهي أكبر حاملة طائرات في العالم "فورد" موجودة في إسرائيل بالفعل وحاملة طائرات ثانية "أيزنهاور" في طريقها إلى الخليج العربي بسرعة قياسية.

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مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوافق على إدخال حاويتي وقود إلى غزة

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