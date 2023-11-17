الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

بلع لمونة كاملة، إنقاذ حياة مريض خمسيني في المنصورة أصيب بانسداد معوي

مستشفى المنصورة الدولي،
مستشفى المنصورة الدولي، فيتو

شهد مستشفى المنصورة العام الجديد الدولي سابقا، نجاح فريق طبي في إنقاذ حياة مريض خمسيني أصيب بانسداد معوي حاد بسبب ثمرة ليمون. 


ونحج الفريق الطبي بقيادة الدكتور أحمد عطالله حشيش مدير عام المستشفي في إنقاذ حياة رجل في العقد السادس من العمر (خمسيني)  تسببت ثمرة ليمون في إنسداد معوي حاد له ودخل المستشفي وهو يعاني جراء هذا الانسداد بشدة كاد يعرض حياته للخطر.


بدأت الواقعة بقيام قسم الإستقبال بالمستشفى بإخطار الدكتور أحمد حشيش مدير عام المستشفى بعدما توجه للمستشفى رجل خمسيني وبعد توقيع الكشف عليه تبين أنه يعاني من انسداد معوي وبعد الفحص تبين ان سبب الأنسداد ثمرة ليمون مما تطلب التدخل الجراحي الفريق الطبي الجراحي بالمستشفي. 

Advertisements

وعلي الفور وبالتنسيق مع مدير المستشفي تم تشكيل الفريق الطبي من قسم الجراحة بالمستشفى برئاسة الدكتور إيهاب الدسوقي - استشاري الجراحة العامة والدكتور محمد ممدوح والدكتورة يمني حسني والدكتور  أحمد المنسي والدكتور محمد بكري أخصائي قسم التخدير.  
 

 وأعرب الدكتور أحمد حشيش مدير المستشفي عن شكره لكل الأطقم الطبية بالمستشفى وفرق التمريض.

 

وأكد ان أطباء المستشفي الدولي دائمًا ما يضربون أروع الأمثلة  في التصدي للحالات الحرجة وبفضل الله دائمًا ما تكلل جهودهم بالتوفيق والنجاح 

 

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية أن مستشفى كلى ومسالك ميت غمر حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة نظافة الأيدي.

وقال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  فوز مستشفى كلى ومسالك ميت غمر بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة نظافة الأيدي والتي نظمتها الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة.

وأعرب وكيل الوزارة عن خالص تهنئته لفريق العمل بمستشفى كلى ومسالك ميت غمر لتميزهم وأدائهم المشرف مثمنًا في الوقت ذاته جهود إدارة مكافحة العدوى بالمديرية.

وقال الدكتور هاني حمدي مدير إدارة مكافحة العدوى أن هذا الإنجاز نتاج الدعم المتواصل من وكيل الوزارة بالاضافة لمجهود أعضاء إدارة مكافحة العدوى بالمديرية وجميع العاملين بمستشفى كلى ومسالك ميت غمر وفي مقدمتهم الدكتور مدحت الأشقر مدير المستشفى الذي يقدم الدعم الدائم لمكافحة العدوى بالمستشفى كما وجه الشكر ايضا لفريق مكافحة العدوى بمستشفى كلى ومسالك ميت غمر لتميزهم الدائم وأدائهم المشرف. 

وكانت الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة  قد نظمت مسابقة لنظافة الأيدي على مستوى جميع مديريات الشئون الصحية بالجمهورية بالإضافة للهيئات المتخصصة وشاركت كل محافظة وهيئة بمستشفى واحدة  حيث وقع الاختيار من قبل إدارة مكافحة العدوى بالمديرية  على مستشفى كلى ومسالك ميت غمر للاشتراك في المسابقة.

وأعلنت صحة الدقهلية عن أن إدارة مراقبة الأغذية تكثف حملاتها بالمرور على 350 منشأة  من بينها 51 بدون ترخيص.

وجاء ذلك بناء على تعليمات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتعليمات الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

وعلي صعيد آخر، قامت إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضي تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى بشن حملات تفتيشية على 350 منشأة تبين أن 51  منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وقالت الدكتورة لمياء سلامة أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 198 محضرًا وسحب 99 عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى  إعدام 1310 كيلو من أغذية متنوعة و 292 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغيير في الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

وأعلنت صحة الدقهلية عن إجراء الفحص الطبي الدوري الشامل لنحو 343 ألفا و999 طالبا، وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بانطلاق حملات فى المدارس لرفع الحالة المناعية للطلاب وحمايتهم.

وأشاد الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بإنجازات إدارة الصحة المدرسية خلال أكتوبر الماضى تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية مشددًا على استمرار تواجد الفرق الطبية المتخصصة  داخل المدارس والحضانات.

وكشفت  الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي، عن إجراء الفحص الطبي الدوري الشامل لنحو 343 ألفا و999 طالبًا حتى الآن إلى جانب تكثيف المرور على المنشآت التعليمية لتصل إلى 2153 جولة تفقدية وعقد نحو 21 ألفا 957 ندوة تثقيفية.

 من جانبها أوضحت الدكتورة ولاء السعيد مدير إدارة السن المدرسي أنه تم تطعيم 149 ألفا و568 طالبا ضد الالتهاب السحائي، أما فيما يتعلق بالثنائى فقد جرى  تطعيم 225 ألفا و417 طالبا.

فريق طبي سعودي يستخرج حلقة معدنية من صدر مريض

فريق طبي من الرعاية الصحية بالأقصر يتفقد الحالة الصحية للفئات الأولى بالرعاية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

استشارى الجراحة العامة الدكتور احمد عطا الجراحة العامة الفريق الطبي قسم الاستقبال قسم التخدير مستشفي المنصورة العام الجديد مستشفى المنصورة العام مدير عام المستشفى

مواد متعلقة

رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى الشفاء: الاحتلال خرب أجهزة طبية ويجرف باحات المجمع

فريق طبي من جامعة الوادي الجديد ينجح في إنقاذ حياة مريضة بعملية بالقلب

فريق طبي بـ "قنا العام" ينقذ مريضا بعد انفجار القولون باستخدام الدباسة الجراحية

فريق طبي سعودي يستخرج حلقة معدنية من صدر مريض

الأكثر قراءة

رد فعل إمام عاشور بعد استبعاده من المنتخب

تحذير عاجل، منخفض جوى عميق يضرب البلاد خلال 48 ساعة

القسام تنشر فيديو للأسير الإسرائيلي الذي مات خوفا من جيش الاحتلال (فيديو)

الجنائية الدولية تتلقى طلب فتح تحقيق في العدوان الإسرائيلي على غزة من 5 دول

تشمل 3 بنوك مصرية.. خطة لطرح الأصول الحكومية لتوفير العملة الصعبة.. تحركات كبيرة لوزارة المالية.. وخبراء يكشفون المكاسب

كتائب القسام تنشر فيديو لعملية استهداف جنود إسرائيليين متحصنين في منزل (فيديو)

بوتين يقترح حلولًا للخلاص من التوترات الحالية بالعالم

محمد صلاح يقترب من رقم قياسي تاريخي على مستوى إفريقيا

Advertisements

منوعات

المزيد

بلع لمونة كاملة، إنقاذ حياة مريض خمسيني في المنصورة أصيب بانسداد معوي

عصام السقا يشارك في مظاهرات دعم القضية الفلسطينية بإيطاليا (صور)

شاب فلسطيني: الشعب المصري عظيم ولا أحد يحبنا في العالم بقدرهم (فيديو)

من أصول عربية وتتحدث 9 لغات، سفيرة أمريكا الجديدة لدى القاهرة تقدم أوراق اعتمادها (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 17-11-2023

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي مقابل الجنيه

أهم 5 أنشطة اقتصادية تستحوذ على أكبر نسبة مشتغلين خلال الربع الثالث من 2023

تعرف على سعر الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية حلم الليمون الأصفر في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية والحزن

مفتي الجمهورية: الشريعة لم تقف عاجزة عن مراعاة المستجدات وليست عقبة أمام أي تقدم

أحاديث نبوية عن المطر والرعد والبرق والبَرَدَ والريح يجهلها البعض

المزيد
الجريدة الرسمية