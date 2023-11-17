القبض على 3 أشخاص بحوزتهم بندقيتان وفرد خرطوش بالمرج (صور)

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على 3 أشخاص بحوزتهم بندقيتان وفرد خرطوش بدائرة قسم شرطة المرج.

تعود البداية عندما تم ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما (بندقية - فرد خرطوش).

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.

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