الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رياضة

منتخب مصر يكتفي بمران وحيد في ليبيريا استعدادا لمواجهة سيراليون

منتخب مصر يستعد لمواجهة
منتخب مصر يستعد لمواجهة سيراليون، فيتو

منتخب مصر، قال محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الفريق سيخوض مرانا وحيدا علىلا الأراضي الليبيرية، قبل مواجهة منتخب سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

أوضح غرابة في تصريحات خاصة، أن منتخب مصر سيصل العاصمة الليبيرية مونروفيا في العاشرة مساء اليوم الجمعة، وسيخلد اللاعبون للراحة بعد رحلة طيران طويلة قد تمتد إلى 7 ساعات، ثم يخوض الفريق مرانه الوحيد على ملعب صامويل كاتيون الذي يستضيف مباراته أمام سيراليون.

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موعد مغادرة بعثة منتخب مصر إلى ليبيريا

تغادر بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، مطار القاهرة في الواحدة والنصف ظهر اليوم الجمعة على متن طائرة خاصة، في طريقها إلى ليبيريا، استعدادًا لمواجهة نظيره منتخب سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

منتخب مصر يستعد لمواجهة سيراليون، فيتو

قوام بعثة المنتخب الوطني إلى ليبيريا

يرأس بعثة منتخب مصر إلى ليبيريا اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، كما يرافقها من أعضاء المجلس حازم إمام المشرف على الفريق، وتضم روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني ومحمد غرابة مدير المنتخب وباقي أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي.

 

22 لاعبا في بعثة منتخب مصر إلى ليبيريا

قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر اصطحاب 22 لاعبًا فقط خلال رحلة الفريق اليوم إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون هم:

محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي - محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - حمدي فتحي - محمد صلاح - مصطفي فتحي - مصطفي محمد - محمد شريف - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش .

 

فيتوريا يستبعد 3 لاعبين من المعسكر 

وقرر البرتغالي روي فيتوريا بشكل مفاجئ، وفي ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، إستبعاد ثلاثة لاعبين من معسكر منتخب مصر وبالتالي استبعادهم من رحلة الفراعنة إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون وهم: طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات، لأسباب انضباطية.

فاز منتخب مصر على جيبوتي بـ ٦ أهداف دون مقابل في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، ويستعد المنتخب  مصر لمواجهة سيراليون يوم ١٩ نوفمبر الجاري.

 

قرار فيتوريا 

وقال خالد الدرندلي عضو اتحاد الكرة: "أن فيتوريا قرر استبعاد إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد بالفعل، والقرار جاء من جانب المدير الفني للمنتخب، ولا أعلم تفاصيل كثيرة عن القرار".

وواصل: "فيتوريا له الحق في استبعاد أو استدعاء أي لاعب، والثلاثي من اللاعبين الجيدين، والمدرب دائما له رؤية فنية، وهو صاحب القرار في مشاركة أي لاعب أو جلوسه بديلا، والقرار في النهاية هو المسؤول الأول والأخير عنه".

وأشار الدرندلي، إلى أن هناك رغبة لدى الجميع من أجل الظهور بمستوى مشرف خلال أمم إفريقيا القادمة والتتويج باللقب القاري، وتعويض الخسارة للبطولة السابقة بعد خسارة النهائي.

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