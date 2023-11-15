ماسكات من الطبيعة تخلصك من التجاعيد في أسرع وقت



ماسكات من الطبيعة تخلصك من التجاعيد، بدلا من اللجوء إلى مستحضرات التجميل أو لعمليات الشد أو حقن البوتكس والفيلر، هي الحل الأمثل، والأكثر أمانا، خاصةً أن هناك العديد من المواد الطبيعية التي لها تأثير قوي وسريع لشد البشرة.



أشارت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، إلى أنه، يمكنك شراء منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على حمض الهيالورونيك وفيتامين C ومكونات أخرى ذات خصائص مضادة للشيخوخة. لكن هذه المنتجات قد تكون باهظة الثمن بحيث لا يمكن شراؤها بانتظام، في حين أن هناك البديل، من أقنعة الوجه المضادة للتجاعيد، والتي يمكنك تحضيرها بمكونات موجودة في مطبخك.

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فوائد الماسكات الطبيعية

وأكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم، أن فوائد ماسكات البشرة عديدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

تحسين الدورة الدموية

الحفاظ على مرونة الجلد وتحسينها

تنظيف المسام وفتحها

تقليل الهالات السوداء والتجاعيد وحب الشباب والبثور

تحسين نضارة البشرة

تنظيف وتنقية البشرة

جعل البشرة ناعمة ومشرقة وحريرية

إزالة خلايا الجلد الميتة

تحسين نسيج الجلد والبشرة

ترطيب وتغذية البشرة

تقليل الندوب والعلامات على الجلد.

أقوى ماسكات مضادة للشيخوخة والتجاعيد

وتستعرض سامنثا، في السطور التالية، أفضل وأقوى ماسكات البشرة المضادة للشيخوخة، والتجاعيد.

قشر البرتقال:

يمكن استخدام المسحوق الذي يتم الحصول عليه من قشور البرتقال المجففة كعنصر للعناية بالبشرة مضاد للشيخوخة والقضاء على التجاعيد. المسحوق له خصائص مضادة للأكسدة.

الكركم:

بصرف النظر عن آثاره في التئام الجروح وتنقية الدم، فإن الكركم يبطئ أيضًا ظهور التجاعيد. فهو يحسن مرونة الجلد ويوحد لون البشرة. كما أنه يضيء البشرة الباهتة ويقلل من التصبغ.

الشاي الأخضر:

يستخدم الشاي الأخضر في منتجات العناية بالبشرة الموضعية كعامل مضاد للشيخوخة. أنه يحتوي على مركبات بوليفينول تسمى بمضادات الاكسدة التي تبطئ شيخوخة الجلد. يحتوي الشاي الأخضر على خصائص مضادة للأكسدة يمكنها أيضًا تقليل علامات الشيخوخة.

خشب الصندل:

يعمل خشب الصندل على توحيد لون البشرة. كما أنه يقلل من أي مسام مرئية ويوحد نسيج الجلد. حتى أنه يقلل من علامات الشيخوخة، مثل الترهل، فهو يشد الجلد ويحسن بشرة الجلد. يمكن أيضًا استخدام خشب الصندل لعلاج حب الشباب وتنعيم البشرة.

الزبادي:

الزبادي يحسن مرونة الجلد. كما أنه يحسن سطوع البشرة ويحتفظ بالرطوبة. يقلل السيلينيوم الموجود في الزبادي من التجاعيد الناتجة عن نقص المغنيسيوم.

زيت النيم:

يتمتع زيت النيم بخصائص مضادة للميكروبات ويمكن استخدامه لتحسين صحة الجلد. فهو يمنع الجلد من فقدان مرونته في وقت مبكر جدًا. يحتوي النيم أيضًا على خصائص مضادة للأكسدة تحارب الجذور الحرة وتحمي البشرة من الأكسدة.

القهوة:

يحتوي الكافيين على خصائص عالية مضادة للأكسدة. ومن المعروف أيضًا أنه يقلل من علامات الشيخوخة الضوئية مثل التجاعيد والبقع وتغير اللون وفقدان مرونة الجلد. كما يعمل الكافيين على زيادة الدورة الدموية في الجلد.

شد التجاعيد

التفاح:

يحتوي التفاح على أحماض هيدروكسي. ومن المعروف أنها تقلل من علامات الشيخوخة. وتعمل أحماض الهيدروكسي على تقشير خلايا البشرة وعلاج البشرة الخشنة والجافة. فهي تجعل البشرة أكثر نعومة ونعومة وتقلل من التجاعيد والبقع.

زيت الزيتون:

يحتوي زيت الزيتون على مركبات فينولية لها خصائص مضادة للأكسدة. كما أن خصائص زيت الزيتون المضادة للأكسدة أكبر من خصائص فيتامين E. يمكن لمضادات الأكسدة أن تمنع الضرر التأكسدي الذي قد يؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة. كما يعمل زيت الزيتون على تحسين صحة الجلد.

