6 فيتامينات مهمة تحمي من أمراض العيون

يؤثر النظام الغذائي الجيد على صحة أعضاء الجسم بأكملها، ومنها العيون.

وكشفت دراسة طبية حديثة عن أهم الفيتامينات المفيدة لصحة العين وتحافظ عليها وتوجد في عدد من الأكلات التي نتناولها يوميا في النظام الغذائي.

فيتامينات مهمة تحمي من أمراض العيون

وفي رصد لأهم تلك الفيتامينات بحسب موقع Healthline، منها:

١- فيتامين أ من الفيتامينات المهمة للعين، ونقص فيتامين أ في الجسم إذا لم يتم علاجه يؤدي إلى جفاف الملتحمة، وهو مرض يصيب العين ويبدأ بالعمى الليلي، وإذا استمر نقص فيتامين أ، يمكن أن تجف القنوات الدمعية والعينين، وتضعف القرنية وتسبب العمى.

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كما أن تناول أكلات تحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ يؤدي لانخفاص خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.

فيتامين سي، فيتو

ينصح الأطباء دائما بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين أ منها البطاطا الحلوة والقرع.

عتامة عدسة العين

فيتامين E

فيتامين E من أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية خلايا العين والإكثار من تناول فيتامين E يساعد في منع عتامة عدسة العين المرتبط بالعمر.

ويتوفر فيتامين E في المكسرات والبذور وسمك السلمون والأفوكادو والخضروات الورقية الخضراء.

٣- فيتامين سي

أحد مضادات الأكسدة القوية التي قد تحمي العين، ويساعد فيتامين C في صنع الكولاجين، ويساعد في تقليل خطر الإصابة بعتامة عدسة العين، كما وجدت دراسة أخرى أن مكملات فيتامين C المنتظمة قد تقلل من خطر عتامة عدسة العين.

فيتامين سي، فيتو

٤- فيتامين ب 6

تساعد الفيتامينات b12 في تخفيض مستويات الهوموسيستين، وهو بروتين في الجسم قد يرتبط بالالتهاب.

٥- فيتامين ب

يعتبر فيتامين ب مضاد للأكسدة، ويحافظ علي صحة العيون ويقلل من الإرهاق.

٦- الأحماض الدهنية أوميجا -3

أحماض أوميجا 3 الدهنية هي نوع من الدهون المتعددة غير المشبعة، وتحتوي أغشية خلايا شبكية العين على تركيز عالٍ منها، كما ان لها خصائص مضادة للالتهابات، والتي تلعب في الوقاية من اعتلال الشبكية السكري.

وقد تفيد دهون أوميجا 3 من يعانون من مرض جفاف العين ويمكن أن تتوفر في الزيوت المستخدمة في الطعام.

ويواجه الأطباء عددا من النصائح للحفاظ على صحة العيون، منها:

1- زيارة طبيب العيون باستمرار وعمل فحص شامل للعين.

2- ارتداء نظارة الشمس خارج المنزل للوقاية من أشعة الشمس الضارة.

3- ارتداء النظارة الطبية بانتظام للوقاية من الإصابة بالصداع وإجهاد العيون.

4- ضرورة إراحة العين بعد استخدام الشاشات.

5- عدم استخدام منتجات العيون التجميلية منتهية الصلاحية للوقاية من العدوى.

6- ممارسة الرياضة للوقاية من الإصابة بالأمراض التي تؤثر على صحة العيون كالسكر وارتفاع ضغط الدم.

7- تناول طعام صحى يحتوى على الخضروات والفواكه الفنية بالفيتامينات والمهمة لتعزيز صحة العيون.