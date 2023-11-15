الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

هل جفاف العين يسبب فقدان البصر، ومتى يجب زيارة الطبيب؟

جفاف العين، فيتو
جفاف العين، فيتو

يعد مرض جفاف العين أحد أكثر الأمراض انتشارًا في العصر الحديث بعد موجة التطور التي شهدها العالم وملازمة كل شخص للهاتف المحمول معظم أوقات يومه، مما يسبب جفاف العين وحتى فقدان النظر.

وقال الدكتور زياد الدالي، أستاذ مساعد طب وجراحة العيون بكلية طب جامعة أسيوط، إن جفاف العين من أكثر الأمراض المنتشرة بمصر وهذا لأسباب متعددة وأهمها هو ارتفاع درجة الحرارة، هذا بجانب الاستخدام المفرط سواء للتابلت أو الموبايل أو الكمبيوتر بشكل مؤذٍ جدا للعين.

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الإفراط في استعمال الهواتف المحمولة، فيتو

أسباب جفاف العين

وأضاف أن العديد من المواطنين يقومون بتناول أدوية لعلاج بعض الأمراض المختلفة تؤدي إلى جفاف العين بدون أن يدركوا ذلك، ويكون أشهرهم:

أدوية الضغط

أدوية السكر

أدوية الحساسية، حيث يكون الأشخاص المصابون بـالجيوب الانفية العلاجات لفترات طويلة يكونون معرضين للإصابة بجفاف العين.

أدوية القولون العصبي.

المسكنات سواء لآلام العمود الفقري أو آلام المفاصل.

التعرض للشمس لفترات طويل

أعراض جفاف العين

وأشار إلى أنه لهذه الأسباب المتعددة ووجود العديد من الأدوية التي قد تؤدي إلى جفاف العين يجب على المريض عند الشعور بمجموعة من الأعراض يجب التوجه لطبيب العيون، وتكون هذه الأعراض كالآتي:

احمرار في العين متكرر.

حرقان في العين عند التعرض للهواء أو الأتربة

حكة بسيطة في العين

وتزيد هذه الأعراض عند التعرض للهواء او الجلوس أمام الكومبيوتر لفترات طويلة.

وأكد طبيب العيون أن كل هذه الأعراض تدل على أنه من المحتمل أن يصاب المريض بجفاف العين، ويؤثر جفاف العين على نمط حياة المريض بشكل عام مما يجعله غير قادر على القيام بوظائفه اليومية، حيث لن يتحمل أي شخص حرقان العين واحمرارها لفترات طويلة.

جفاف العين، فيتو

علاج جفاف العين

وأضاف أستاذ جراحة العيون في تصريحات خاصة "لفيتو" أنه في بعض الحالات البسيطة قد يكون من المفيد أخذ استراحة لبضعة ساعات بعيد عن مصدر جفاف العين، سواء كان ذلك شاشة الهاتف أو الشمس الساطعة.

وأوضح الطبيب، أن الراحة المؤقتة تكون فقط في الحالات الخفيفة وهذا لأن جفاف العين قد يؤدي إلى التهابات مزمنة على سطح العين أو قرح سطحية والتي مع التكرار قد تؤثر على الرؤية.

وأضاف أنه توجد بعض الأسباب التي ينتج عنها جفاف العين لا يمكن علاجها من خلال تغير نمط الحياة البسيط وإنما تتطلب زيارة الطبيب ووصف الادوية لتعويض افرازات العين وعلاج السبب الرئيسي خلف حدوث هذا.

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