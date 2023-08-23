الأربعاء 23 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

الملتحمة الربيعي، مرض يصيب عيون الأطفال والكبار وهذه أعراضه (فيديو)

حساسية العين، فيتو
حساسية العين، فيتو

مرض الملتحمة الربيعي، أحد الأمراض التي تصيب عيون المريض في فصل الربيع وأيضا في موسم تغيير الفصول، وتتسبب في احمرار في العين لأسباب متعددة 

وتستعرض فيتو في التقرير التالى أهم الأسباب التى تؤدي للإصابة بالملتحمة الربيعية وأعراضها وطرق العلاج

 

ما هي الملتحمة الربيعي؟

وقالت الدكتورة رانيا العيسوي أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة القاهرة أن الملتحمة الربيعية او الـ"pink eye" تحدث لعديد من الأطفال بسبب انواع متعددة من الحساسية والتي لا تقتصر فقط على فصل الربيع والصيف "الرمد الربيعي" إنما تظهر في المواسم وتعرف بالحساسية الموسمية.

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حالات الإصابة بالملتحمة الربيعي

واضافت انه في بعض الحالات يكون المريض لديه استعداد لهذه الحساسية مثل الاطفال المصابة بالاكزيما او من لديه إلتهاب في الجيوب الأنفية،مؤكدة ان تعرض هؤلاء الأطفال للحبوب اللقاح في المواسم او الإشاعة تحت البنفسجية القوية يسبب تهيج في العين واحمرار وكثرة الدموع بالعيون.

الملتحمة الربيعي

وأكدت الدكتورة رانيا ان الملتحمة الربيعي قد تكون حالة عارضة او مزمنة ومتكرر في كل موسم، مشيرة إلى ضرورة حرص الاهل على تلقي المريض العلاج بشكل مستمر في حالة كون الحالة مزمنة او موسمية.

ونبهت طبيبة العيون على أن علاج الملتحمة الربيعي ينقسم إلى شقين بعضه يكون بصفة مؤقتة وقت التهاب العين والبعض الاخر يكون وقائي بشكل دائم، مؤكدة ان الانقطاع عن العلاج يؤدي إلى اخذ الطفل قطرات للعين تحتوي على كورتيزون والذي بدوره يؤدي إلى حدوث مضاعفات في العيون مع استمرار الاستعمال لعدة سنوات.

وتكون حساسية العين في احيان كثيرة أحد اعراض مرض القرانية المخروطية والتي تظهر عادة عند المراهقين من عمر 13 إلى 16 عام.

اسباب حساسية العين

وأكدت الدكتورة رانيا ان اهم الاخطاء التي يقوم بها الأهل وتسبب حساسية بالعين هو السماح للأطفال والبنات على وجه التحديد باللعب بادوات التجميل المصنوعة للاطفال، مشيرة إلى ان خامات صنع هذه الالعاب في الغالب ما تكون رديئة.

الملتحمة الربيعي

وأشارت طبيبة العيون إلى أن البالغين كذلك يجب الانتباه عدم وضع اي مواد تجميلية مجهولة المصدر بالقرب من محيط العين بل يتحتم التأكد من الخامات وجودتها بالإضافة إلى عدم وجود حساسية لدي المريض من أي  منها وكذلك الحرص على استعمال الماركات المعروفة والموثوق بها.

واضافت  ان استخدام العدسات اللاصقة التجميلية مجهولة المصدر أو بشكل غير سليم قد يؤدي إلى حساسية العين وفي هذه الحالة يجب على المريض التوقف فورا عن استخدام هذه العدسات واتباع تعليمات الطبيب والاستمرار على العلاج الموصوف حتي تهدأ الحساسية تمامًا وهذا منعًا لحصول مضاعفات مثل ظهور قرحة في العين او حدوث التهابات مزمنة.

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