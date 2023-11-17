هل يمكن علاج مرض التصلب الجانبي الضموري؟

مرض التصلب الجانبي الضموري هو اضطراب عصبي عضلي يسبب ضعف العضلات، ولا يوجد علاج نهائي له ولكن العلاج يمكن أن يبطئ تطور المرض، ويمكن أن تساعد خطة العلاج الصحيحة على البقاء مرتاحًا ومستقلًا لأطول فترة ممكنة.

التصلب الجانبي الضموري، فيتو

تشمل العلاجات ما يلي:

أدوية لتخفيف تشنجات العضلات وزيادة اللعاب والأعراض الأخرى.

العلاج الطبيعي للمساعدة على البقاء متنقلًا، ويمكن أن يخفف الانزعاج الناتج عن تصلب العضلات والتشنجات واحتباس السوائل.

تضمن الاستشارة الغذائية تناول نظام غذائي صحي ومتوازن، فيمكن لأخصائي التغذية أيضًا أن يوصي بخيارات غذائية أخرى عندما يصبح البلع صعبًا.

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ويوفر علاج النطق إستراتيجيات للبلع بشكل أكثر أمانًا، ويساعدك التدريب على التواصل في الحفاظ على التواصل اللفظي لأطول فترة ممكنة، ويمكنك أيضًا تعلم تقنيات التواصل غير اللفظي، وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

معدات خاصة مثل الكراسي المتحركة والأسرة الكهربائية للمساعدة على العمل بشكل مستقل.

كيف يمكن للعلاج الطبيعي علاج مرض التصلب الجانبي الضموري؟

يعد الهدف من العلاج الطبيعي لمرض التصلب الجانبي الضموري هو المساعدة على البقاء مستقلًا وآمنًا، ويمكن للتمارين الهوائية الخفيفة مثل المشي أو السباحة أن تقوي العضلات وتحسن صحة القلب، كما يمكن أن تساعد هذه التمارين أيضًا على الشعور بمزيد من النشاط وتقليل الاكتئاب.

يمكن لأخصائيي العلاج الطبيعي إنشاء خطة تمرين تساعد على الشعور بأفضل ما لديك دون إرهاق العضلات.

كيف يمكن للعلاج المهني علاج التصلب الجانبي الضموري؟

يمكن للمعالجين المهنيين أن يعلموا تقنيات واستراتيجيات للتحرك خلال اليوم، يمكنهم أيضًا المساعدة في معرفة الأجهزة التي ستساعد أكثر على سبيل المثال، يمكن للكراسي المتحركة أو الدعامات أو المشايات أن تساعد على التحرك دون الشعور بالإرهاق.

كيف يمكن لعلاج النطق علاج التصلب الجانبي الضموري؟

يمكن أن يساعدك علاج النطق على تعلم طرق جديدة للتحدث بصوت عالٍ وواضح، مع تقدم مرض التصلب الجانبي الضموري قد يجد المريض صعوبة في التحدث ويمكن أن يساعد معالجو النطق في الحفاظ على مهارات الاتصال.

يمكنهم أيضًا تعليم طرق التواصل غير اللفظي حتى لو كان المريض لا يزال يتمتع بقدرات لفظية، فإن التواصل غير اللفظي يمكن أن يساعد في الحفاظ على الطاقة.

يمكن لأخصائي أمراض النطق واللغة أيضًا:

تقييم قدرة المريض على البلع وتعليمه تقنيات إجراء التعديلات.

يوصي بتقنيات الاتصال الأكثر فائدة.

علاج أي نوع من مشاكل الكلام واللغة والتواصل.

كيف يمكن للدعم الغذائي علاج مرض التصلب الجانبي الضموري؟

يفقد الأشخاص المصابون بمرض التصلب الجانبي الضموري الوزن بسرعة والحصول على التغذية الصحيحة يساعد على الحفاظ على قوتهم البدنية ويضع خبراء التغذية خطة وجبات تتضمن:

يتجنب الأطعمة التي يصعب بلعها.

يوفر الكمية المناسبة من السعرات الحرارية والألياف والسوائل.

في مرحلة ما، قد يحتاج إلى أنبوب تغذية للحصول على التغذية التي تحتاجها كما يقلل أنبوب التغذية من خطر الاختناق والالتهاب الرئوي، وتأتي هذه المضاعفات نتيجة استنشاق السوائل أو الطعام عن طريق الخطأ في الرئتين.

التصلب الجانبي الضموري، فيتو

ما هي التمارين التي يمكن أن تساعد مرضى التصلب الجانبي الضموري؟

البقاء نشطًا يمكن أن يساعد على تقوية العضلات والصحة العامة، وتوجد عدة طرق يمكنك اتباعها:

تعمل التمارين الهوائية على زيادة معدلات ضربات القلب والتنفس وتحسين صحة القلب، كما أنها تساعد العضلات على العمل بشكل أفضل وزيادة القدرة على التحمل.

يمكن لتمارين التمدد أن تخفف من تشنج العضلات.

يمكن لتمارين نطاق الحركة (ROM) أن تساعد المفاصل على التحرك بشكل كامل.

تجنب تمارين التقوية، مثل ممارسة التمارين باستخدام الأوزان، فهي لن تقوي العضلات الضعيفة، بل قد تجعل العضلات أضعف.