56 نائبا بحزب العمال البريطاني يطالبون بوقف إطلاق النار بغزة
أخبار غزة الآن، أفادت قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك 56 من نواب حزب العمال البريطاني يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار معارضين موقف قيادة حزب العمال البريطاني، مشيرًا إلى أن الأخير عبر عن أسفه لعدم التزام جميع أعضاء حزبه بموقفه الحزبي.
إطلاق النار في غزة
وأضافت: أن حزب العمال البريطاني عاد وأكد التزام حزبه بالموقف الداعم لإسرائيل والرافض لوقف اطلاق النار لكنه يؤيد تعليق القتال لساعات من أجل تقديم المساعدات وليس وقف إطلاق النار.
فرض وقف اطلاق النار الفوري في غزة
ولفتت إلى أن هناك حملة لجمع التوقيعات لإلزام البرلمان البريطاني بمناقشة الضغط بجهة فرض وقف إطلاق النار الفوري في غزة ومناقشة أصل الصراع بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت: أن البرلمان البريطاني ملزم بمناقشة الملفات التي تم توقيع أكثر من 100 ألف شخص، وحتى هذه اللحظة وقع أكثر من 240 ألف شخص على هذه العريضة المطالبة البرلمان بالاجتماع ومناقشة الملف.
شرط الحكومة البريطانية لدعم وقف اطلاق النار بغزة
وتابعت: “الحكومة البريطانية ردت على الحملة وقالت أنها لطالما زعمت تعليق القتال وإدخال المساعدات لغزة وخروج الرهائن من هناك، لكن ما يحدث داخل حزب العمال هو الأبرز حيث لدينا استقالات من وزراء حكومة الظل اعتراضًا على موقف الحزب الرافض لوقف إطلاق النار في غزة”.
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