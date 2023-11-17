وزير الاتصالات الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي دمر 70% من شبكة الاتصالات في غزة

أخبار غزة الآن، قال إسحاق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني: انقطاع شبكة الاتصالات في قطاع غزة يرجع لتوقف المولدات الرئيسية إثر نفاد الوقود، ونوجه نداءات استغاثة بتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات واستعادة خدمة الاتصالات في غزة.

تدمير بنية الاتصالات في غزة

وتابع وزير الاتصالات الفلسطيني خلال تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية”: الاحتلال الإسرائيلي دمر 70% من شبكة الاتصالات في غزة ونناشد بإعادة تشغيل ما تبقى منها، ونرى تعنتا من الاحتلال في التعامل مع المؤسسات الأممية.. وانقطاع الاتصالات في غزة أمر غير مسبوق.

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تأمين المستلزمات الطبية بغزة

وأوضح إسحاق سدر، أنه يجب العمل على تأمين المستلزمات الطبية في مستشفيات قطاع غزة.

شهداء غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء إلى 11660 شهيدا، ونحو 32 ألف مصاب، منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، في السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال سيبدأ المرحلة التالية من العملية البرية.



المرحلة التالية من العملية البرية على غزة

وفي وقت سابق من اليوم ذكرت تقارير إعلامية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن السيطرة العملياتية على ميناء غزة، في ظل استمرار الهجوم على القطاع.

مهلة لسكان أحياء عدة في شمال غزة

وأمهل جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي غزة في عدة أحياء عدة في شمال القطاع مهلة حتى الرابعة عصرا للتوجه إلى جنوب القطاع.

وكشفت وكالة بلومبيرج في نبأ عاجل، منذ قليل، خطة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين بشأن قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

خطة أمريكا بشأن غزة

وأكدت “بلومبيرج” نقلا عن مصادر، أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يدفعون نحو خطة لنشر قوة حفظ سلام دولية في قطاع غزة بعد الحرب.

موقف الدول العربية بشأن خطط غزة

ولفتت إلى أن الدول العربية مترددة بمناقشة خطط مفصلة بشأن غزة ومتمسكة حاليًا بدعوات وقف إطلاق النار.

ثقة إسرائيل

وأشارت إلى أنه ليس لدى المسئولين الإسرائيليين ثقة كبيرة في أي جهة خارجية تدخل غزة.