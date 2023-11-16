أخبار الرياضة اليوم: فوز مصر والجزائر وتعادل نيجيريا بتصفيات كأس العالم.. وتأهل المجر ليورو 2024

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة على الصعيدين المحلي والعالمي التي نشرها القسم الرياضي في فيتو، وجاء أبرزها كالتالي:

حقق منتخب مصر فوزا عريضا على ضيفه منتخب جيبوتي بنتيجة 0/6، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات في تصفيات كأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 3 نقاط.

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منتخب مصر، أعرب محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بإحراز سوبر هاتريك في مرمى جيبوتي، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال محمد صلاح في تصريحات تليفزيونية: “قدمنا مباراة جيدة خاصة وأن ضربات البداية بتكون صعبة حتى لو الفرق ليست قوية”.

فاز منتخب السعودية على ضيفه منتخب باكستان (4-0)، مساء اليوم الخميس، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2017.

حقق منتخب الجزائر، فوزا على نظيره الصومال بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في تصفيات كأس العالم 2026.

سجل أهداف منتخب الجزائر، أحمد عبد اللهي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 2، وبغداد بونجاح في الدقيقة 31، وإسلام سليماني في الدقيقة 80، بينما سجل عيسى أباتاري هدف الصومال في الدقيقة 65.

نجح منتخب المجر في اللحاق بركب المتأهلين لنهائيات كأس الأمم الأوروبية - يورو 2024، المقررة في ألمانيا صيف العام المقبل.

واقتنص منتخب المجر تعادلا إيجابيا قاتلا بطعم الفوز (2-2) من ملعب مضيفه منتخب بلغاريا، مساء اليوم الخميس، في الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) بالمجموعة السابعة للتصفيات.

تعادل منتخب السودان مع ضيفه منتخب توجو 1/1، مساء اليوم الخميس، في الجولة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 المقرر له في أمريكا وكندا والمكسيك.

سجل محمد عيسى هدف منتخب السودان في الدقيقة 17 من ضربة جزاء، وتعادل كيفن دينكي لمنتخب توجو في الدقيقة 43.

واصل محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، تحطيم الأرقام القياسية مع الفراعنة، بعد تسجيله 4 أهداف “سوبر هاتريك” في المباراة التي تجمع المنتخب أمام جيبوتي على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026.

حقق منتخب الإمارات، فوزا سهلا على ضيفه منتخب نيبال بنتيجة (4-0)، على ستاد آل مكتوم بدبي مساء اليوم الخميس، في الجولة الأولى للمجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

سقط منتخب نيجيريا في فخ التعادل مع ضيفه ليسوتو 1/1، مساء اليوم الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات في تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 والمقرر له في أمريكا وكندا والمكسيك.

سجل سيمي أجاي هدف منتخب نيجيريا في الدقيقة 67، وأحرز موتلوميلو مخوانازي هدف منتخب ليسوتو في الدقيقة 56.

قتنص منتخب إسبانيا صدارة المجموعة الأولى في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس أمم أوروبا - يورو 2024 بفوزها (3-1) على قبرص وتعادل اسكتلندا (2-2) أمام جورجيا.

وبهذه النتيجة رفعت إسبانيا رصيدها إلى 18 نقطة قبل جولة من نهاية التصفيات بفارق نقطتين عن إسكتلندا التي تحتل المركز الثاني بـ16 نقطة بعد تعادلها مع جورجيا (2-2).

الأهلي، عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعا مطولا مع شركة الكرة برئاسة المهندس عدلي القيعي لمناقشة العديد من الملفات المكلفة لشركة الكرة والمطلوب إنجازها خلال الفترة الماضية.

وتناول في الاجتماع العديد من الاستعدادات خلال الفترة المقبلة، وتوفير كافة الاحتياجات للفريق الأول والقطاع الناشئين والأكاديميات.

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض منافسات مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجاري 2023-2024.

ويشارك الزمالك في بطولة الكونفدرالية للموسم الحالي بعد ما أنهى الدوري المصري الممتاز في المركز الثالث بالعام الماضي.