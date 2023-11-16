منتخب المجر يلحق بركب المتأهلين إلى يورو 2024 بتعادل قاتل مع بلغاريا 2/2

نجح منتخب المجر في اللحاق بركب المتأهلين لنهائيات كأس الأمم الأوروبية - يورو 2024، المقررة في ألمانيا صيف العام المقبل.

واقتنص منتخب المجر تعادلا إيجابيا قاتلا بطعم الفوز (2-2) من ملعب مضيفه منتخب بلغاريا، مساء اليوم الخميس، في الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) بالمجموعة السابعة للتصفيات.

وعزز منتخب المجر صدارته للمجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب صربيا، بعد خوضهما 7 مباريات.

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ويتفوق المنتخب المجري بفارق 7 نقاط على منتخب مونتنيجرو، الذي لن يلحق برصيد المجريين، حتى حال فوز في مباراتيه المتبقيتين على ضيفه منتخب ليتوانيا، التي تجرى في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة، وعلى منتخب المجر في الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل.

تفاصيل مباراة بلغاريا والمجر

وعلى ملعب لودوجوريتس أرينا بمدينة رازاجراد البلغارية، بادر منتخب المجر بالتسجيل مبكرا بواسطة مارتن آدم في الدقيقة العاشرة، لكن سباس ديليف أدرك التعادل لمنتخب بلغاريا في الدقيقة 24.

ورغم لعب منتخب بلغاريا بـ10 لاعبين عقب طرد لاعبه فالنتين أنتوف لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 36، لكنه تقدم بهدف ثان جاء عن طريق كيريل ديسيودوف في الدقيقة 78 من ركلة جزاء، مستغلا النقص العددي في صفوف منافسه، الذي لعب بعشرة لاعبين أيضا إثر طرد ميلوش كيركيز في الدقيقة 57 لحصوله على الإنذار الثاني.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بفوز بلغاريا، أحرز منتخب المجر هدف التعادل، الذي جاء عبر النيران الصديقة، بعدما سجل أليكس بيتكوف، مدافع أصحاب الأرض، هدفا عكسيا في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبذلك، صعد منتخب المجر لكأس الأمم الأوروبية للمرة الخامسة في تاريخه والثالثة على التوالي، علما بأنه بات عاشر المنتخبات التي ضمنت صعودها للمسابقة القارية رسميا.



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