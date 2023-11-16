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رياضة

تصفيات كأس العالم 2026، فوز كبير لـ الإمارات وعُمان

منتخب الإمارات، فيتو
منتخب الإمارات، فيتو

حقق منتخب الإمارات، فوزا سهلا على ضيفه منتخب نيبال بنتيجة (4-0)، على ستاد آل مكتوم بدبي مساء اليوم الخميس، في الجولة الأولى للمجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

وسيطر "الأبيض" الإمارات على مجريات المباراة منذ صافرة البداية، ووضح فارق الخبرات والإمكانات الكبير بين المنتخبين، وتمكن "الأبيض" من تشكيل خطورة على مرمى النيبال، بفضل تحركات لاعبيه الإيجابية، وتركيزهم العالي.

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ولم يتأخر التفوق الإماراتي، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 10، بعد ركلة ركنية مررت إلى الخلف، ولعبها علي صالح، عرضية مثالية، وارتقى المدافع خليفة الحمادي، ووضع الكرة برأسية قوية في شباك مرمى الضيف.

ورد قائم مرمى النيبال، رأسية إماراتية قوية، واحتسب الحكم ركلة جزاء للإمارات لعرقلة لاعبه عبد الله رمضان في اللعبة نفسها، وسجل منها علي مبخوت الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 36.

وأضاف مبخوت، هدفه الشخصي الثاني، والثالث للمنتخب الإماراتي في الدقيقة 44، برأسية في الزاوية البعيدة عن يد حارس النيبال، بعد تمريرة ثنائية بالرأس أيضا، وسجل فابيو دي ليما، الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

واستمر التفوق الإماراتي في السيطرة على المباراة في الشوط الثاني، ولكنه فشل في زيادة غلة الأهداف أمام منتخب ضعيف، لم يشكل خطورة على أصحاب الأرض سوى في الدقيقة 81، بتسديدة بعيدة حولها الحارس خالد عيسى، إلى ركلة ركنية.

فوز عُمان على تايوان

تغلب منتخب عُمان (3-0) على تايوان، اليوم الخميس على ملعب السلطان قابوس ببوشر، بالجولة الأولى للمجموعة الرابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

وافتتح عمر المالكي التسجيل للمنتخب العماني في الدقيقة 17، بينما أضاف أحمد خليفي الكعبي ومعتز صالح عبدربه الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 41 و90+3 على الترتيب.

وبذلك تصدر المنتخب العماني مجموعته برصيد 3 نقاط، يليه منتخب ماليزيا بفارق الأهداف ثم قرغيزستان وتايوان على التوالي من دون رصيد.

ويسعى الأحمر بقيادة المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، إلى تحقيق إنجاز التأهل لكأس العالم، لأول مرة في تاريخ السلطنة.

يشار إلى أن لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم خصصت 8 مقاعد ونصف لقارة آسيا في مونديال 2026، الذي يشارك فيه 48 منتخبا.

تغلب ماليزيا على تركمانستان

يذكر أن المجموعة الرابعة شهدت أيضا فوزا مثيرا لمنتخب ماليزيا (4-3) على ضيفه منتخب تركمانستان.

وتقدم المنتخب الماليزي بهدف مبكر حمل توقيع ديون كولز في الدقيقة 7، لكن منتخب قيرغيزستان تعادل عن طريق كايرات جيرجالبيك أولو في الدقيقة 42.

وأضاف إرينست باتيركانوف الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 44، فيما سجل كاي ميرك الهدف الثالث في الدقيقة 57.

وانتفض منتخب ماليزيا في الدقائق المتبقية حيث سجل الهدف الثاني، الذي جاء عبر النيران الصديقة عن طريق عارف أيمن، لاعب قيرغيزستان بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 72.

وعاد كولز لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثالث لماليزيا وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 77، ثم أحرز محمد فيصل عبد الحليم هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+3.

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