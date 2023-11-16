الخميس 16 نوفمبر 2023
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رياضة

منتخب الجزائر يفوز على الصومال 3-1 في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب الجزائر، فيتو
منتخب الجزائر، فيتو

حقق منتخب الجزائر، فوزا على نظيره الصومال بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في تصفيات كأس العالم 2026.

سجل أهداف منتخب الجزائر، أحمد عبد اللهي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 2، وبغداد بونجاح في الدقيقة 31، وإسلام سليماني في الدقيقة 80، بينما سجل عيسى أباتاري هدف الصومال في الدقيقة 65.

فوز منتخب مصر على جيبوتي

حقق منتخب مصر فوزا عريضا على ضيفه منتخب جيبوتي بنتيجة 0/6، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات في تصفيات كأس العالم 2026.

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سجل أهداف منتخب مصر، محمد صلاح (سوبر هاتريك) في الدقائق 17 و22 و48 و69، ومصطفى محمد في الدقيقة 73، ومحمود تريزيجيه في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 3 نقاط.

تشكيل منتخب مصر أمام جيبوتي

وبدأ منتخب مصر مباراته أمام جيبوتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد النني - مروان عطية - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر مرموش  - مصطفى محمد - محمد صلاح.

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمود حسن تريزيجيه - محمد حمدي - محمد شريف - حمدي فتحي- علي جبر - طارق حامد - محمد هاني - إمام عاشور - مصطفي فتحي - حسين الشحات.

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