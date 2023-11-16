منتخب السعودية يفوز على باكستان 0/4 في تصفيات كأس العالم 2026

فاز منتخب السعودية على ضيفه منتخب باكستان (4-0)، مساء اليوم الخميس، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2017.

سجل أهداف السعودية، صالح الشهري في الدقيقة (6) والثاني من ركلة جزاء في الدقيقة (47) والبديل عبدالرحمن غريب في الدقيقة(90+1)، وعبدالله الرديف (90+5).

وبهذه النتيجة سجل منتخب السعودية أول انتصار له تحت قيادة مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني منذ توليه المهمة في أغسطس الماضي، كما حقق فوزًا تاريخيًا في أول مواجهة له أمام باكستان.

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وبهذا الفوز حصد الأخضر السعودي أول 3 نقاط لها في هذه التصفيات، بينما بقي منتخب باكستان بدون رصيد.

تفاصيل مباراة السعودية وباكستان

تأثر أداء المنتخب السعودي بغياب عناصره الأساسية، بعدما فضل الإيطالي مانشيني مدرب السعودي الاعتماد على الوجوه الشابة في هذه المباراة.

كانت المباراة في مجملها متوسطة المستوى، مع استحواذ معظم فتراتها للأخضر السعودي، مع أفضلية نسبية له على فترات متباعدة.

اندفع لاعبو المنتخب السعودي مبكرًا نحو مرمى المنتخب الباكستاني للبحث عن هدف مبكر، وتحقق لهم ما أرداوا بعد 6 دقائق.

وبعد تبادل للكرة أمام منطقة جزاء باكستان، وصلت الكرة إلى صالح الشهري، الذي سدد كرة قوية بيسراه لم يستطع حارس مرمى باكستان التعامل معها، وأعلن عن هدف السبق السعودي.

أعطى الهدف المبكر انطباعًا بمشاهدة نتيجة كبيرة في الششوط الأولن لكن تراجع الاداء بشكل غريب.

انحصر اللعب وسط الملعب، ولم يستطع الفريقان صناعة فرصة تهديفية محققة.

وبدا مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي من خارج الخطوط غير راضٍ عن الأداء داخل الملعب.

سيطر المنتخب السعودي تمام على مجريات اللعب، لكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

بينما ظهر المنتخب الباكستاني بمستوى متواضع للغاية، ولم يستطع لاعبوه الخروج بشكل سليم بالكرة من مناطقهم، واعتمدوا على التشتيت في مواجهة هجمات المنتخب السعودي، لينتهي الشوط الأول بتقدم السعودية (1-0).

الشوط الثاني

تحسن مستوى المنتخب السعودي مع بداية الشوط الثاني، واكتسبت هجماته الفاعلية والشراسة.

وبعد مرور دقيقتين فقط، يحتسب الحكم ركلة جزاء للأخضر السعودي، ومنها عزز صالح الشهري تقدم السعودية بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 47.

واصل الأخضر السعودي مبادراته الهجومية ولاحت فرصتين محققتين للتهديف أمام صالح الشهري، لكنه سدد في الأول في جسد الحارس يوسف بوت، وأطاح بالثانية فوق المرمى، لكنها لامست قدم المدافع وتحولت إلى ضربة ركنية.

تراجع الأداء من جديد، وانحصر اللعب في وسط الملعب،.لكن كانت اخطر فرص باكستان، عندما تهيأت الكرة أمام اللاعب هارون، بعد ركلة ركنية، وسدد بيسراه كرة قوية، وتصدى لها محمد العويس قبل أن يشير الحكم المساعد إلى وجود تسلل.

وفي الدقيقة (90+1) انطلق سعود عبد الحميد على جهة اليمين ثم أرسل عرضية نموذجية، ونجح البديل عبد الرحمن غريب في تحويل الكرة إلى داخل شباك باكستان، ليعزز تقدم السعودية بالهدف الثالث.

بعدها مباشرة استطاع البديل الثاني عبدالله الرديف إضافة الهدف الرابع في الدقيقة (90+5)، لتنتهي المباراة برباعية سعودية نظيفة.