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رياضة

الزمالك يخوض أول 3 مباريات على أرضه في مجموعات الكونفدرالية

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض منافسات مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجاري 2023-2024.

 

ويشارك الزمالك في بطولة الكونفدرالية للموسم الحالي بعد ما أنهى الدوري المصري الممتاز في المركز الثالث بالعام الماضي.

 

وخاض نادي الزمالك مباراتين في الكونفدرالية بدور الـ 32 أمام أرتا سولار، وخسر في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0، قبل أن يضرب الفريق الجيبوتي 4-1 في لقاء الإياب ويصعد لدور المجموعات.

 

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ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

 

الزمالك في الكونفدرالية

ويخوض نادي الزمالك أول 3 مباريات في بطولة الكونفدرالية على أرضه ووسط جمهوره وذلك بعد موافقة فريق سوار الغيني على خوض المبارتين في القاهرة مع تحمل الزمالك قيمة الطيران والإقامة وجزء من أرباح تذاكر المباراة.

 

ويخوض اللقاء الأول أمام أبو سليم الليبي في ستاد برج العرب، وبعدها يواجه سوار الغيني في مصر ولكن حتى الآن لم يتم تحديد الملعب، أما المباراة الثالثة ستكون أمام ساجراد الأنجولي في مصر أيضا ولم يتم تحديد الملعب أيضا.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

 

ويستضيف ستاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري. 

 

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي 

تنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

 

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في ستاد برج العرب بسبب انشغال إستاد القاهرة بتغير نجيلة الملعب في بداية الفترة الشتوية. 

 

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

 

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم 

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

 

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

 

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الخميس، عقب المباراة الودية التي خاضها الأبيض أمس أمام توت عنخ آمون، وانتهت بفوز الزمالك بثنائية دون مقابل.

 

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نظيره الهلال الليبي  يوم الأحد المقبل، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادًا لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

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