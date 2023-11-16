الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

تخطى أبو تريكة، أرقام مميزة لـ محمد صلاح بعد سوبر هاتريك جيبوتي

محمد صلاح يحتفل بهدف
محمد صلاح يحتفل بهدف في شباك جيبوتي، فيتو

واصل محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، تحطيم الأرقام القياسية مع الفراعنة، بعد تسجيله 4 أهداف “سوبر هاتريك” في المباراة التي تجمع المنتخب أمام جيبوتي على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026.

وأحرز محمد صلاح هدف مصر الأول في الدقيقة 18، ثم أتبعه بهدف ثانٍ من ضربة جزاء بالدقيقة 21، قبل أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 48، قبل أن يضيف الهدف الرابع في الدقيقة 68، ليرفع رصيده في المباراة إلى سوبر هاتريك، ويحقق عدة أرقام مميزة.

Advertisements

وارتفع رصيد أهداف محمد صلاح دوليًا إلى 53 هدفًا، في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر.

ونجح محمد صلاح في تخطي عدد أهداف محمد أبو تريكة في تصفيات كأس العالم، حيث بات صلاح يتصدر قائمة هدافي الفراعنة في تصفيات المونديال برصيد 15 هدفا، وخلفه أبو تريكة برصيد 14 هدفًا.

فيما واصل محمد صلاح مطاردة حسام حسن الذي يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر بواقع 68 هدفًا، حيث وصل وصيد صلاح إلى 53 هدفا.

ونجح محمد صلاح في إحراز هاتريك مع منتخب مصر لأول مرة منذ 10 سنوات، وبالتحديد منذ أن سجل ثلاثية في مرمى زيمبابوي يوم 9 يونيو 2013 في تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2014، حيث انتهت المباراة وقتها بفوز مصر 4-2.

وأحرز محمد صلاح ثنائية أو أكثر في مباراة واحدة مع منتخب مصر لأول مرة منذ مباراة النيجر الودية في سبتمبر 2022.

كما تعد مباراة جيبوتي هي المرة الثامنة التي يسجل فيها محمد صلاح ثنائية أو أكثر في مباراة واحدة، بعد مباريات النيجر (مرتان)، وجزر القمر، والكونغو، وتنزانيا، وزيمبابوي (هاتريك)، وتوجو.

كما كسر صلاح صيامه التهديفي مع منتخب مصر بعد 4 مباريات، أمام كل من غينيا، وتونس، وزامبيا، والجزائر، حيث كان آخر هدف دولي له أمام مالاوي في مارس 2023.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بتصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026، مع جيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو وبوركينا فاسو وسيراليون. 

 

تشكيل منتخب مصر أمام جيبوتي

وبدأ منتخب مصر مباراته أمام جيبوتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد النني - مروان عطية - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر مرموش  - مصطفى محمد - محمد صلاح.

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمود حسن تريزيجيه - محمد حمدي - محمد شريف - حمدي فتحي- علي جبر - طارق حامد - محمد هاني - إمام عاشور - مصطفي فتحي - حسين الشحات.

 

تشكيل جيبوتي أمام منتخب مصر

حراسة المرمى: سولايت لويما.

خط الدفاع: علي فارادا - فؤاد موسى - يابيه سعيد - وارساما إبراهيم.

خط الوسط: وارساما حسن - عبد الله حمزة - دواليه محمود.

خط الهجوم: جابرييل دادزي - صامويل أكينبينو - مهدي عبدي.

رقم مميز لمنتخب مصر في المباريات الافتتاحية بتصفيات المونديال

ومنذ تطبيق دور المجموعات بتصفيات كأس العالم عام 1990 منتخب مصر خاض 9 مباريات لم يتلق أي خسارة فى الجولة الافتتاحية بدور المجموعات حيث حقق الفوز في سبع مباريات وتعادل في مباراتين.

مباريات منتخب مصر بالجولة الافتتاحية بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم

1- مصر 2-0 ليبيريا الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم إيطاليا عام 1990

2- مصر 1-0 أنجولا الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم أمريكا عام 1994

3- مصر 7-1 نامبيا الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم فرنسا عام 1998

4- مصر 0-0 السنغال الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم كوريا واليابان عام 2002

5- مصر 3-0 السودان الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم ألمانيا عام 2006

6- مصر 1-1 زامبيا الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم جنوب افريقيا عام 2010

7- مصر 2-0  موزمبيق الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم البرازيل عام 2014

8- مصر 2-1 الكونغو الجولة الأولى بتصفيات كأس العالم روسيا عام 2018

9- مصر 1-0 أنجولا الجولة الأولى بتصفيات كأس العالم قطر عام 2022

منتخب مصر يتقدم على جيبوتي بهدفي محمد صلاح في الشوط الأول (صور)

محمد صلاح يضيف هدف منتخب مصر الثاني في مرمى جيبوتي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية. 

محمد صلاح منتخب مصر ليفربول محمد ابو تريكة مباراة مصر وجيبوتي

مواد متعلقة

منتخب مصر يتقدم على جيبوتي بهدفي محمد صلاح في الشوط الأول (صور)

محمد صلاح يحرز هدف منتخب مصر الأول في جيبوتي

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي بث مباشر ضمن تصفيات مونديال 2026

مباراة مصر وجيبوتي، شاهد اللقاء من خلال قناة مفتوحة (بث مباشر)

تصريح قوي من الأردن حول معاهدات السلام مع الاحتلال

المقاومة الفلسطينية تنصب فخا وتستدرج جنود الاحتلال (فيديو)

منتخب المغرب يخسر رسميا خدمات لامين يامال نجم برشلونة للأبد

تخطى أبو تريكة، أرقام مميزة لـ محمد صلاح بعد سوبر هاتريك جيبوتي

رسالة قوية من قائد في الحرس الثوري الإيراني لكتائب القسام

أسعارها تصل لـ 300 جنيه.. أقباط المنيا يدقون الصلبان ويوشمون القديسين على أجسادهم.. عوبيد نجم: ورثت المهنة عن والدي.. الأحبار أمريكية والمخدر موضعي (فيديو وصور)

Advertisements

منوعات

المزيد

بـ"كوفية المقاومة" والعلم، الظهور الأول لمنتخب فلسطين بعد طوفان الأقصى (فيديو)

على أنغام أم كلثوم، افتتاح معرض رمسيس وذهب الفراعنة بمتحف أستراليا (صور)

خديجة بن قنة تسخر من الاحتلال بعد رفع علم إسرائيل على مستشفى الشفاء (فيديو)

فرصة لا تعوض، شركة للتخلص من صور الزواج بتكاليف زهيدة

المزيد

خدمات

المزيد

مؤشر الدولار الأمريكي، أين تتجه حركة العملة الخضراء عالميا؟

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

سعر جرام الذهب، حركة المؤشر الرئيسي للمعدن الأصفر على موقع البورصة المصرية

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 16-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد انفصاله عن هنا الزاهد.. تعرف على زيجات الفنان أحمد فهمي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لا تغفل عنه، دعاء يوم الجمعة وليلتها

باحث بهيئة كبار العلماء: الأخلاق والقيم في الإسلام مرتبطة بصورة وثيقة بالعقيدة

علي جمعة يكشف نصيحة رسول الله لتحقيق الانتصار في غزة

المزيد
الجريدة الرسمية