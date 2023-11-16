مصرع سيدة إثر حريق شقة فى مصر الجديدة
سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة مصر الجديدة، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، ونتج عنها وفاة سيدة بسبب الأدخنة الكثيفة فى الشقة وتم نقلها للمستشفى.
وفور تلقى بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى مصر الجديدة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الإمتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق ونقلت سيارات الإسعاف سيدة متوفية إلى المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
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