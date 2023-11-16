خبير يوضح العوامل المؤثرة على سعر الذهب بعد ارتفاعه بالأسواق

يتابع الكثير من الناس مصير سعر الذهب، بعد الارتفاعات الملحوظة التي نشهدها في سعره خلال الفترة الماضية، بمختلف أعيرته، حيث يعد الذهب هو الملاذ الآمن للكثير من الناس ضد مخاطر التضخم، وغيرها من المخاطر الاقتصادية التي يشهدها العالم، خاصة في ظل الوقت الحالي وسط الأحداث الجارية التي نشهدها على الساحة.

عوامل مؤثرة على سعر الذهب

قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي: إن هناك العديد من العوامل المؤثرة على تسعير الذهب، حيث يعد سعر الدولار في السوق السوداء، أحد هذه العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على الذهب بمختلف أعيرته بالسوق المحلي.

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الدكتور علي الإدريسي، فيتو

مدى تأثير الأحداث الجيوسياسية

وأضاف خلال تصريح خاص لـ فيتو، أن الأحداث التي نشهدها على الساحة خلال الفترة الحالية بالمنطقة، والتي على رأسها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لها عامل هام في التأثير سلبا على سعر الذهب، حيث يزداد الطلب والإقبال عليه في مثل هذه الأوقات، لحفاظ الناس على قيمة أموالهم من المخاطر الاقتصادية الناتجة عن هذه الأحداث، وبالتالي يزداد سعره في ظل هذا الإقبال الكبير عليه.

معدلات التضخم وتأثيرها على سعر الذهب

وأوضح الإدريسي، إن معدلات التضخم غير المسبوقة التي نشهدها تلعب دور كبير في التأثير على سعر الذهب من ناحية أخرى، إضافة إلى ارتفاع الدولار في السوق الموازية، لافتا إلى ضرورة البحث عن طرق أخرى للحد من الطلب على الدولار، وكبح جماح معدلات التضخم وعودتها إلى المستويات المطلوبة، من خلال تهيئة المناخ الأمثل لجذب الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، والعمل على تشجيعها وتحفيزها، لتحقيق السيولة الدولارية المطلوبة وسد عجز النقد الأجنبي.

أفضل وقت للشراء

وأشار الإدريسي إلى أن أفضل وقت للشراء كان في ظل التراجع الذي شهده الذهب خلال الفترة الماضية، حيث أنه لا يمكن التنبؤ بموعد انتهاء وتيرة الصعود في سعره أو مصيره خلال الفترة القادمة، في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها السوق بسبب الأحداث الجارية التي تشهدها المنطقة على كافة الأصعدة والمستويات.