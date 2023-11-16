خبير يتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة القادمة لهذه الأسباب

تستمر أسعار الذهب في الصعود بمختلف أعيرته خلال الفترة الحالية، حيث كسر عيار 24 حاجز 3000 جنيه للجرام الواحد، ووصل عيار 21 إلى 2700 جنيه تقريبا، وسط تساؤلات من الناس حول مصير أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، وهل تستمر وتيرة الصعود أم يرجع إلى مستواه الطبيعي.

ارتباط الذهب بمعايير مختلفة

وأوضح الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، أن سعر الذهب يتم ربطه بالبورصات العالمية، لكن تسعير الذهب في مصر يرتبط بمعايير مختلفة عن التسعير العالمي بشكل كبير، حتى مع ثبات سعر الذهب عالميا نجد ارتفاعا ملحوظا في سعره محليا.

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مصير سعر الذهب خلال الفترة القادمة

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ فيتو، أنه من المتوقع أن يرتفع سعر الذهب بمختلف أعيرته خلال الفترة القادمة، حيث وصل سعر صرف الدولار بالسوق الموازية وصل إلى 50 جنيها تقريبا، لافتا إلى أن سعر صرف الدولار له عامل كبير من ناحية أخرى على سعر الذهب.

الدكتور سيد خضر ،فيتو

مدى تأثير الأحداث الجيوسياسية على أسعار الذهب

وأشار خضر إلى أن الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية في ظل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دفعت الكثير من الناس للإقبال على شراء الذهب، باعتباره الملاذ الآمن للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية، وبالتالي يزداد الطلب عليه مما يؤدي إلى ارتفاع سعره بالأسواق.

مواجهة السوق السوداء وتفعيل العملة المحلية

وأكد على ضرورة مواجهة السوق السوداء بكل صرامة وفرض الرقابة على السوق المحلي، وتوفير العملة الصعبة لتحقيق السيولة الدولارية المطلوبة، وتحقيق التوازن في أسعار مختلف السلع والمنتجات، وتفعيل دور العملة المحلية في حركة التجارة البينية خلال الفترة القادمة، لتقليل الطلب على الدولار وتحقيق التوازن المطلوب.