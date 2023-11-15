الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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اقتصاد

سعر جرام الذهب يواصل الارتفاع، عيار 24 يتخطى حاجز 3000 جنيه بموقع البورصة المصرية

مؤشر الذهب، فيتو
مؤشر الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب، ارتفع سعر جرام الذهب من جديد خلال حركة التعاملات، حيث إن آليات العرض والطلب تلعب دورا بارزا فى اسعار المعدن الاصفر، كما أن الفترة الماضية كان سبب الارتفاع هو ارتفاع المؤشر العالمي باعتباره أحد العوامل الثلاثة المهمة المتحكمة في أسعار المعدن الأصفر، ولكن هذه المرة السبب ارتفاع معدلات الطلب، ما أحدث القفزة الحالية في السعر.

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 30.50 جنيه للشراء، ويمكن القول إن السعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام.

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وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من  هنا

مؤشر الذهب، فيتو 

 

الاحتفاظ بالذهب والحصول على عوائد سريعة

 وينصح خبراء سوق المال والمحللين الفنيين بأهمية "الاحتفاظ بالذهب" كاستثمار على المديين المتوسط والطويل، وعدم التعامل معه بمبدأ " المضاربة " أو الرغبة في الحصول على مكسب سريع، لاسيما وأن الذهب من الاستثمارات التي تدر عائدًا إلا عند بيعها، وحال الرغبة في الحصول على عوائد سريعة أو دورية، ثمة قنوات ووسائل استثمارية أخرى يمكن أن يلجأ إليها المستثمرون. 

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب، حركة المؤشر العالمي للمعدن الأصفر

أسعار الذهب ترتفع عالميا بعد قرار الفيدرالي الأمريكي 

سعر جرام الذهب، وترتفع أسعار الذهب بعد قرار البنك الفيدرالى الأمريكى بتثبيت سعر الفائدة حيث يأتي هذا وسط تراجع الدولار مقابل أغلب ‏العملات الستة الرئيسية، فضلا عن انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية.

بكام سعر الأونصة الواحدة؟

 وتجاوز سعر الأونصة الواحدة 1973 دولارا، وهو نتيجة التغيرات والأحداث الجيوسياسية العالمية والتى تؤثر بدورها على أسعار الذهب والنفط وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب بحركة التعاملات، وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم، ‏بنسبة 0.1% إلى 4.93%، بعد أن تجاوز مستوى 5% للمرة الأولى منذ عام ‏‏2007  . 

نرشح لك: البورصة الأمريكية تغلق تداولاتها على ارتفاع، وخبير أسواق مال يكشف السبب

مؤشرات الذهب  ، فيتو 

 

التقلبات الموسمية لسوق الأسهم

وعلى صعيد حركة التداولات، ارتفعت سعر الأونصة الواحدة عند 1973 دولارا، ويرجع ذلك إلى التقلبات الموسمية لسوق الأسهم، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة على السندات كذلك، وتجدد الطلب المستمر على الذهب في دول شرق آسيا.

سيطرة المشترين بسبب القوة الشرائية

 الدخول في سوق الذهب يتطلب الحذر ومن الأفضل التفكير بحجم استثمار مالي صغير في البداية مع احتمالية للإضافة له بناء على توصيات السوق، ومن المحتمل أن تقود استمرار حركة التعاملات الهندية إلى المستوى الأكثر استهدافا الآن عند 2000 دولار، كما أن تجاوز هذا المستوى قد يشير إلى سيطرة المشترين بسبب القوة الشرائية وقد يقود في النهاية إلى تحرك تصاعدي نحو المستوى 2100 دولار.

نؤشح لك: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية صباح اليوم الأحد 5-11-2023

 

مؤشرات الذهب، فيتو 

مؤشر الذهب في البورصة المصرية 

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 30.50 جنيه للشراء، ويمكن القول إن السعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام.

وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت  من  هنـــــــــا.

التحليل الفني وتوقعات اتجاه مؤشر الذهب 

 وهناك عوامل وراء توقعات خبراء سوق المال بارتفاع أسعار الذهب للربع الأخير من العام الجاري 2023، ووفقا لتحديث حركة المؤشر العالمي للذهب وتوقعات أسعار الذهب، من المحتمل أن ينمو حجم التداول على  الذهب بشكل كبير خلال الأشهر القليلة القادمة، وعلى الرغم من ذلك فهناك مخاوف اقتصادية لا تزال حاضرة إلى حد كبير، حيث إن التخفيض الأخير لتصنيفات ديون الولايات المتحدة والإعلان عن زيادة كبيرة في الاقتراض الحكومي هو الأحدث في سلسلة من المؤشرات التي تؤدي إلى أزمة حقيقية. 

 

 

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