الخميس 16 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط شخص لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي بحلوان

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

 

 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية").. وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى لحسابه الخاص عن طريق استقطاب المترددين على فرع أحد البنوك الكائن بدائرة قسم شرطة حلوان والمحول لصالحهم مبالغ مالية بالعملة "الأجنبية" والتحصل منهم على العملة الأجنبية وإعادة طرحها بالسوق السوداء والاستفادة بفارق السعر لنفسه.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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قسم شرطة حلوان مديرية أمن القاهرة موقع فيتو

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