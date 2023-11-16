الخميس 16 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط 300 طربة حشيش في الإسكندرية بأكثر من 2 مليون جنيه

احباط ترويج 300 طربة
احباط ترويج 300 طربة حشيش فى الاسكندريةبأكثر من 2 مليون جنيه

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، 300 طربة لمخدر الحشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية.. قدرت قيمتها المالية بأكثر من 2 مليون جنيه.

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") يقومان بالإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهما (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام -  مبالغ مالية)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهما الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,100,000 مليون جنيه تقريبًا). 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك إدراكًا من  وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

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