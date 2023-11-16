ضبط تشكيل عصابى لسرقة المقابر وعصابة حمادة وتوتو فى المقطم (صور)

تمكنت مباحث لقاهرة، من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، حال استقلالهما تروسيكل "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما ومُحمل عليه (باب حديدى) لقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بأحواش المقابر بأسلوب "الخلع".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 6 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة الأبواب المستولى عليها بمخزن كائن بمحل سكن أحدهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

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وعلى طريقة فيلم عصابة حمادة وتوتو؛ ضبط (إحدى السيدات وزوجها) بدائرة قسم شرطة المقطم لقيامهما بالإستيلاء على سيارة ملك أحد الأشخاص ومساومته على إسترجاعها، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والسيارة وإتهمهما بإرتكاب الواقعة.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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