تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار السجائر اليوم.. الشركة الشرقية تكشف الأسباب.. وإلغاء عقود التجار أو الموزعين غير الملتزمين بالأسعار الرسمية

قررت الشركة الشرقية للدخان، رفع أسعار منتجات السجائر بداية من اليوم الخميس، بعد اعتمادها بشكل رسمي بالتزامن مع إعلان تعديلات أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة.

اعتماد زيادة أسعار السجائر

وقال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، إن مجلس إدارة الشركة قرر اعتماد زيادة أسعار منتجات السجائر بقيم طفيفة.

وأشار إلى أن هذا القرار جاء بعد إعلان تعديلات أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، ولاستيعاب جزء من التكلفة المرتفعة في أسعار مدخلات الإنتاج وتغيير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

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أسعار السجائر، فيتو

إلغاء عقود التجار أو الموزعين غير الملتزمين بالأسعار الرسمية

وأضاف أن الشركة تتعاون مع كافة الجهات الرقابية لإحكام الرقابة على أسعار السجائر في الأسواق، مشيدًا بالدور الذي قامت به الأجهزة الرقابية خلال الفترة الماضية والذي كان له تأثير قوى على خفض الأسعار، مؤكدا أن الشركة ستلغي عقود أي من التجار أو الموزعين الذي يثبت عدم التزامهم بالأسعار الرسمية.

وأكد هاني أمان، أن الشركة نجحت في زيادة حجم إنتاجها خلال الفترة الماضية مما سينعكس على زيادة حجم المعروض من مختلف أصناف السجائر والمعسل والسيجار ودخان الشعر، مما يسهم في تحقيق انضباط في الأسعار جنبًا إلى جنب مع الحملات الرقابية على الأسواق، وقد أثمر ذلك عن تراجع الأسعار بالسوق الموازية.

تطبيق الزيادة في أسعار السجائر اليوم الخميس

وأعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، اعتماد مجلس الإدارة، قائمة أسعار منتجات السجائر والمعسل والسيجار ودخان الشعر، وذلك وفق تنفيذ أحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها الصادرة بالقانون رقم 177 لسنة 2023، على أن تطبق الأسعار الجديدة اعتبارًا من اليوم الخميس 9 نوفمبر لعام 2023.

وجاءت الأسعار الجديدة لمنتجات الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" كالتالي:

صنف بوكس عبوة 10 سجائر 20 جنيهًا.

كليوباترا - كينج سايز 27 جنيهًا.

كليوباترا-سوفت كوين 27 جنيهًا.

كليوباترا-بوكس 27 جنيهًا.

بوسطن 27 جنيهًا.

بلمونت 27 جنيهًا.

كليوباترا سوبر 27 جنيهًا.

مونديال 27 جنيهًا.

مونديال سويتش 27 جنيهًا.

كليوباترا بلاك ليبول بسعر 27 جنيهًا.

ماتوسيان سوبر 27 جنيهًا.

فايسروي 42 جنيهًا.

بال مال بسعر 42 جنيهًا.



معسل سلوم 70، 120، 250، 500 جرام على الترتيب بسعر: 15، 25، 50، 85 جنيها.

معسل قص 250 جراما بسعر 55 جنيها.

معسل أبو نجمة 100، 500، 1000 جرام على الترتيب بسعر: 17، 70، 130 جنيها

معسل وان فور يو 250 جراما بسعر 130 جنيها.

أسعار المعسل، فيتو

قانون الضريبة على القيمة المضافة

يذكر أن قانون رقم 177 لسنة 2023 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، نص في مادته الأولى على:"تطبق على علبة السجائر عبوة 20 سيجارة والعبوات الأخرى ضريبة جدول بنسبة 50% من سعر بيع المستهلك النهائي بالإضافة إلى: 450 قرشًا للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية، والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 31 جنيهًا، 700 قرشًا للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليًا، والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 31 جنيهًا، ولا يجاوز 45 جنيهًا أو المستورد التي لا يجاوز سعرها 45 جنيهًا، و750 قرشًا للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 45 جنيهًا.

نبذة عن الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"

"الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 للشركات المساهمة، مصنفة ضمن أكبر 50 شركة مصرية لعام 2023 حسب "فوربس الشرق الأوسط"، وتسعى الشركة من خلال سياسة الجودة إلى تحقيق التميز والقدرة التنافسية والربحية العالية لمنتجاتها وكسب رضاء عملائها بكافة الأسواق المحلية والخارجية، حاصلة على المواصفة الدولية (أيزو 9001:2015)، وتنتج الشركة، منتجات السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية أكثر من 74%.