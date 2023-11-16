الجمعة 17 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار السجائر اليوم، ارتفاع سعر بعض الأصناف بنسبة تتخطى الـ 100% بالأسواق

أسعار السجائر في
أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق، يعاني السوق المحلي من أزمة في أسعار السجائر، مع ارتفاع أسعار السجائر ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بسعرها الرسمي والمعلن عنه من الشركات المنتجة. 

 

حيث أرجع عدد من التجار وأصحاب أكشاك بيع السجائر أسباب ارتفاع سعرها، فضلًا عن تفاوت السعر من منطقة إلى أخرى، إلى قلة الكميات المطروحة من السجائر في الأسواق، لتصبح للسجائر سوق سوداء رائجة في فترات ماضية.

ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

أسباب ارتفاع أسعار السجائر وهل تم تطبيق الأسعار الرسمية

«فيتو» تجولت في عدة مناطق بمحافظة القاهرة، حيث تحدثت إلى أصحاب الأكشاك والمحال التي تبيع السجائر، متسائلة عن سبب ارتفاع أسعار السجائر، وهل تم تطبيق أسعار السجائر الجديدة الرسمية والمعلنة من الشركات.

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ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار السجائر بصورة تتخطى الـ 100% في بعض الأصناف

يقول صاحب كشك: إنه أصبح للسجائر سوق سوداء كانت رائجة جدًا بالفترة القريبة الماضية، لكن خلال الفترة الحالية هناك بعض الأصناف غير متوفرة، إضافة إلى نقص كميات السجائر، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السجائر بصورة تتخطى الـ 100% في بعض الأصناف مقارنة بسعرها الرسمي.

ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

بيع السجائر فرط هو الحل للشعب المصري لمواجهة ارتفاع سعر السيجارة

وأضاف أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السجائر هو عدم توافرها في الأسواق، إذ إن هناك أصنافًا غير متوفرة وأخرى شحيحة جدًا، وأصبح بيع السجائر فرط هو الحل للشعب المصري لمواجهة ارتفاع سعر السيجارة، ومن السجائر التي تباع فرط؛ سجائر إل إم أزرق، وتباع سعر سيجارة إل إم أزرق بـ 5 جنيهات.

ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

5 أصناف سجائر غير متوفرة منها إل إم أحمر ومارلبورو

وأشار إلى أن هناك أصناف سجائر غير متوفرة في السوق؛ ومن الأصناف غير المتوفرة في السوق سجائر وينستون وأل إم أحمر، وفضًلا عن عدم توافر سجائر مريت ومارلبورو وفايسروي.

ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

أسعار السجائر في الأسواق

وأوضح أن هناك أصناف من السجائر متوفرة لكنها متفاوتة السعر من مكان إلى آخر، مثل سجائر كليوباترا وتباع بسعر 55 جنيهًا، سجائر بوكس تباع بسعر 56 جنيهًا، سجائر سوبر تباع بسعر 60 جنيهًا، ويتراوح سعر سجائر كابتن بلاك من 55 إلى 65 جنيهًا. 

ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

وجود كميات السجائر الملائمة لاستهلاك المواطنين في صالح التجار

وأشار إلى أنه يتمنى العودة للوقت الذي كانت السجائر فيه متوفرة بجميع أصنافها، وبأسعار تلائم جميع فئات المواطنين، أو حسب تفضيلات المواطنين، لأن وجود كميات السجائر الملائمة لاستهلاك المواطنين في صالح التجار، مضيفًا: «عندما أنظر إلى رف السجائر الفارغ أحزن، فهذا الرف كان دائمًا مملوء بالسجائر بجميع الأصناف، ودائمًا التاجر يحب أن يرى البضاعة تملء أركان المحل أو الكشك».

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بيع السجائر مصدر لأكشاك لاستقطاب الزبائن لشراء السلع الأخرى

وأضاف أنه يتمنى أن توفر شركات تصنيع السجائر الكميات الملائمة لاحتياجات المواطنين، وأن تنتهي أزمة نقص كميات السجائر التي عليها ستباع بسعرها الرسمي الذي يلائم الظروف المادية للمواطنين، ومعها ستدور عجلة التجارة، فالذي كان يقف لشراء علبة سجائر كان يشتري معها أشياء أخرى لأبنائه، فكانت السجائر مصدرا لأكشاك لاستقطاب الزبائن لبيع السلع الأخرى.

 

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