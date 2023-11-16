الخميس 16 نوفمبر 2023
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حوادث

إصابة 14 شخصًا في حادثي سير بالواحات والدائري الأوسطي

إصابة 14 شخصًا في
إصابة 14 شخصًا في حادثى سير بالواحات والدائرى الأوسطى

 أصيب 14 شخصًا في حادثي سير بالطريق الدائرى الأوسطى والواحات وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادثين.

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 وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدائرى الأوسطى وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين بالفحص إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الواحات وعلى الفور انتقل رجال المرور والاسعاف الى مكان الحادث.

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وتبين بالفحص إصابة 5 أشخاص وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى فيما قام رجال المرور برفع آثار الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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غرفة عمليات النجدة مديرية أمن الجيزة انقلاب سيارة ميكروباص تصادم سيارتين على طريق الواحات

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