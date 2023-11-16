الخميس 16 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الغربية يتابع استكمال رصف سوق التقوى بالمحلة الكبرى

محافظ الغربية يتابع
محافظ الغربية يتابع استكمال رصف سوق التقوى بالمحلة الكبرى

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح المحاور المرورية الجديدة بمدن المحافظة لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري، وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

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جاء ذلك خلال متابعته لاستكمال اعمال رصف سوق التقوى بمنشية عبد المنعم رياض بالمحلة الكبرى.

وتشمل أعمال التطوير الجارية بسوق التقوى رصف شارع السوق بالخرسانة كونه سوق يتعرض للمياه والمواد العضوية بصفة مستمرة التي تؤثر على الأسفلت لذلك تم رصفه بالخرسانة، بالإضافة إلي توحيد عرض الأرصفة ووضع تصميم موحد لأكشاك سوق التقوى.

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كما تشهد منطقة منشيه عبد المنعم رياض أعمال تطوير شاملة شملت توسعة ورصف شارع منشية عبد المنعم رياض الرئيسي ورصف الشوارع الفرعية بالانترلوك، وإزالة البروز والتعديات بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة للطرق، وتطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن أعمال الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية، وفقا لأولويات واحتياجات المواطنين، مشددا على ضرورة متابعة الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت وضرورة التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع الحيوية.

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الغربية أخبار محافظة الغربية طنطا المحلة

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