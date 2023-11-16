تكريم جديد لـ "الجاسوس"، عرض قطع نقود معدنية تحمل صورة جيمس بوند

نالت شخصية الجاسوس جيمس بوند السينمائية الشهيرة تكريما جديدا في بريطانيا، بمناسبة الذكرى الستين لظهورها للمرة الأولى.

وعرضت هيئة "ذي رويال مينت" المسؤولة عن سك العملة البريطانية في التداول، مجموعة نقود معدنية مخصصة لهواة جمع العملات والمستثمرين، تحمل صورة شخصية الجاسوس جيمس بوند السينمائية الشهيرة، بمناسبة الذكرى الستين لظهورها للمرة الأولى.

جيمس بوند، فيتو

محبو العميل 007

وذكرت الهيئة في بيان أصدرته، وأعلنت فيه عن أولى القطع النقدية السبع أن هذه السلسلة الجديدة "توفر لمحبي العميل 007 فرصة جمع عملات محدودة الإصدار أو الاستثمار في المعادن الثمينة، الذهب أو الفضة".

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عملات معدنية بصور جيمس بوند، فيتو

وتعتبر كل قطعة من القطع مشهدًا شهيرًا من أحد أفلام جيمس بوند يعبّر عن عقد من الزمان، وخُصِصَت أولاها لستينات القرن العشرين، ويبدو فيها الممثل شون كونري مؤديًا دور بوند وهو جالس في طائرة الجيروكوبتر"ليتل نيلّي" من فيلم "يو أونلي ليف توايس".

عملات معدنية بصور جيمس بوند، فيتو

الشعار البصري "007"

ويبدو الشعار البصري "007" وعليه ماسورة بندقية، في الجزء السفلي من القطعة النقدية. ويتوقع الإعلان عن بقية قطع السلسلة في وقت لاحق من السنتين الجارية والمقبلة.

ويتم بيع القطعة بسعر يبدأ من 14.50 جنيه إسترليني لنسخة من الكوبرونيكل "مزيج من النحاس والنيكل"، ويصل إلى 5305 جنيهات إسترلينية للنسخة الأغلى ثمنًا، المصنوعة من أكثر من 62 جرامًا من الذهب.