موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، اليوم الخميس، نظيره منتخب جيبوتي، في مستهل مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

تقام مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي اليوم الخميس ١٦ نوفمبر، وتنطلق صافرتها في السادسة مساء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

Advertisements

القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت المفتوحة حصولها على حق بث مباريات جميع مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، سواء المباريات التي تقام على ملعبه أو على ملاعب المنافسين.

منتخب جيبوتي لكرة القدم، فيتو

تصريحات روي فيتوريا قبل مواجهة جيبوتي

وقال فيتوريا: يجب أن تكون بداية منتخب مصر قوية أمام جيبوتي، ونتطلع لتحقيق الفوز وتقديم أداء يسعد الجماهير المصرية.

وتابع البرتغالي: مباراة جيبوتي هي بداية مرحلة جديدة الجميع يعلم هدفنا فيها وهو التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

رسالة فيتوريا لجماهير مصر

أضاف فيتوريا: "أتمنى أن أرى حضورا جماهيريا كبيرا غدا، خاصة وأننا نقوم بواجبنا والذي يتمثل في اللعب بحماس من أجل تحقيق الفوز".

أشار فيتوريا، "الوقت أمامنا ضيق وبعد مباراة جيبوتي سنخوض رحلة سفر طويلة قبل مواجهة سيراليون، وأملك خبرة كبيرة كمدرب وواجهت العديد من المواقف من بينها تفوق الفرق الصغيرة على الكبيرة".

وأردف: "نسعى للفوز بأكبر عدد من المباريات من أجل الحصول على صدارة المجموعة والتأهل لنهائيات كأس العالم 2026".

القائمة النهائية لمنتخب مصر

وضم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، 25 لاعبا في القائمة النهائية للفراعنة، والتي ضمت 17 لاعبا محليا بالإضافة إلى ثمانية لاعبين محترفين، استعدادا للانتظام في معسكر مغلق في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، يتخلله مواجهتي جيبوتي وسيراليون في الجولتين الافتتاحيتين في تصفيات كأس العالم.

وضمت القائمة كل من:

محمد الشناوي

محمد صبحي

أحمد الشناوي

محمد هاني

عمر كمال

علي جبر

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

رامي ربيعة

محمد حمدي

أحمد فتوح

طارق حامد

مروان عطية

محمد النني

أمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود حمادة

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفي فتحي

مصطفي محمد

محمد شريف

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

حسين الشحات.

مواجهة جيبوتي وسيراليون بالقوة الضاربة

وقال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إنه يجب البدء بقوة خلال مشوار منتخب مصر بالتصفيات من خلال تحقيق الفوز بالجولة الأولى على جيبوتي.

وأضاف فيتوريا في المؤتمر الصحفي الأخير أمس: "لابد أن نبدأ التصفيات بالقوة الضاربة ولابد من تحقيق الفوز في الجولة الأولى ولا يجب الاستخفاف بأي خصم مهما كان مستواه أو تصنيفه، هدفنا عدم التفريط في أي نقاط".

وتابع: "يجب أن يكون إعدادنا للتصفيات في منتهى القوة وندخل المنافسة بمنتهى القوة مع استغلال شهر ديسمبر من أجل الاستعداد الجيد لبطولة أمم إفريقيا".

موعد السفر إلى ليبيريا

وحدد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، يوم ١٧ نوفمبر موعدا لسفر بعثة الفراعنة إلى ليبيريا على أن تكون العودة يوم ٢٠ إلى القاهرة.