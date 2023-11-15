أخبار الفن اليوم.. طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد.. وتأجيل حفل هاني شاكر في بيروت بسبب أحداث غزة

شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الأتي

أعلنت الفنانة هنا الزاهد، انفصالها عن أحمد فهمي، بعد زواج دام 4 سنوات، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وقالت هنا: الحمد لله تم الانفصال رسميا بيني وبين أحمد بعد جواز 4 سنوات، وربنا يكتب اللي فيه الخير.

انتشرت أنباء خلال الأيام الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم عودة محمد سعد للسينما بفيلم جديد بعنوان “الوسيط” وذلك بعد غيابه 4 سنوات، عن فيلم الأخير “محمد حسين” والذي عرض في عام 2019.

ونفى المخرج عثمان أبو لبن، الأنباء التي انتشرت خلال الأيام المضية، وزعمت تعاونه مع محمد سعد في فيلم جديد بعنوان “الوسيط”، وقال في تصريح خاص لـ"فيتو": إنه لم يتعاون مع محمد سعد في فيلم بعنوان “الوسيط” من الأساس.

Advertisements

قررت الشركة المنظمة لحفل هاني شاكر في بيروت، الذي كان من المقرر إقامته يوم 2 ديسمبر المقبل، تأجيل الحفل، نظرًا للأحداث الصعبة التي تمر بها فلسطين بالوقت الحالي ومعاناة غزة من القصف المستمر على يد الجيش الصهيوني.

وقال منظم الحفل مشيل عويس لـبرنامج “et بالعربي": إن هاني شاكر قرر تأجيل حفله في بيروت، بسبب الأحداث الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في هذه الفترة وما يحدث في جنوب لبنان، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على إقامته في نهاية شهر ديسمبر.

يحتفل خالد نجل الإعلامي عمرو أديب بحفل زفافه يوم الجمعة المقبل في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ومن المفترض أن يشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة

رد أمين شقيق المطربة بوسي علي تصريحات هشام ربيع طليق شقيقته، التي أدلي بها بعد انفصالهما رسميا، وأكد فيها هشام أن الانفصال جاء بسبب تخلي بوسي عنه برغم أنه تصدى لحل جميع مشكلاتها.

ونفي شقيق المطربة بوسي تصريحات هشام، وقال في تصريح خاص لـ"فيتو“ إن تصريحات هشام ربيع بشأن تخلي بوسي طليقته عنه، برغم أنه تصدر لها في حل مشكلتها ليس صحيحا بالمرة، مضيفا:” مفيش أي حاجة من الكلام ده خالص"

ي أول تعليق من الممثلة الأمريكية، جينفر إنيستون عن وفاة صديقها الممثل ماثيو بيري، نشرت الممثلة بيانا عبر صفحتها الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، نعت فيه زميلها وصديقها الراحل.

وقالت جينفر انيستون في بيانها:" لقد كان الاضطرار إلى توديع ماتي، بمثابة موجة جنونية من المشاعر التي لم أعشها من قبل، نحن جميعا نواجه الخسارة في مرحلة ما من حياتنا.. نخسر شخص أو نخسر حب.. إن القدرة على الجلوس حقًا في هذا الحزن، تسمح لك بالشعور بلحظات الفرح، والامتنان، لأنك أحببت شخصًا بهذا العمق.. وقد أحببناه بعمق.. لقد كان جزءًا من حمضنا النووي، كنا دائمًا 6، لقد كانت هذه عائلة مختارة غيّرت إلى الأبد مسار هويتنا، وما سيكون عليه طريقنا.. بالنسبة لماتي، كان يعلم أنه يحب إضحاك الناس.. وكما قال بنفسه، إذا لم يسمع الضحكة فإنه يظن أنه سيموت، حياته تعتمد حرفيًا على ذلك.. وقد نجح الصبي في فعل ذلك تمامًا.. لقد جعلنا جميعا نضحك.. ونضحك بشدة.. في الأسابيع القليلة الماضية، كنت أتبادل الرسائل النصية مع بعضنا البعض.. نضحك ونبكي ثم نضحك مرة أخرى، سأحتفظ بهم إلى الأبد وإلى الأبد، ماتي، أحبك كثيرًا وأعلم أنك الآن في سلام تام، وخالي من أي ألم.. أتحدث إليك كل يوم... أحيانًا أكاد أسمعك تقول، “هل يمكن أن تكونين أكثر جنونًا؟ استريح أخي الصغير.. لقد صنعت يومي دائمًا”.

ستضيف مركز إبداع قصر الأمير بشتاك بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السابعة من مساء غدا الخميس، حفل فرقة فويس باند بقيادة الفنان إسلام جاد.

وتُقدم الفرقة مجموعة من أشهر الأغاني المصرية والعربية منها: "علي قد الشوق" - أداء احمد عبد اللطيف، "تمر حنة" - أداء أريج السيد، "بتسأل ياحبيبي" - أداء ندي محمود، "بتخاصمني حبه" - أداء منه محمد، "لاموني الناس علي حبي " - أداء مصطفي رضوان، "حمال الاسية" - أداء وائل علي، " من حبي فيك ياجاري " أداء - سمر محمد.