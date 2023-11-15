المخرج عثمان أبو لبن يكشف حقيقة تعاونه مع محمد سعد في فيلم جديد

انتشرت أنباء خلال الأيام الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم عودة محمد سعد للسينما بفيلم جديد بعنوان “الوسيط” وذلك بعد غيابه 4 سنوات، عن فيلم الأخير “محمد حسين” والذي عرض في عام 2019.

عثمان أبو لبن يكشف حقيقة تعاونه مع محمد سعد في فيلم جديد

ونفى المخرج عثمان أبو لبن، الأنباء التي انتشرت خلال الأيام المضية، وزعمت تعاونه مع محمد سعد في فيلم جديد بعنوان “الوسيط”، وقال في تصريح خاص لـ"فيتو": إنه لم يتعاون مع محمد سعد في فيلم بعنوان “الوسيط” من الأساس.

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وأكد “أبو لبن”، أن الأنباء التي انتشرت خلال الأيام الماضية وزعمت تعاونه مع محمد سعد في فيلم بعنوان “الوسيط”، ليست لها أساس من الصحة مطلقا.

ومن ناحية أخرى، شارك محمد سعد في موسم رمضان الماضي بمسلسل “الحاج أكسلنس” ولكنه لم يحقق النجاح المطلوب.

قصة مسلسل الحاج إكسلانس لـ محمد سعد

وتدور أحداث مسلسل الحاج إكسلانس لــ محمد سعد في إطار من الكوميديا والأكشن.. ويُجسد محمد سعد شخصية "الحاج الحناوي" الذي سبق وقدمها في فيلم كركر سيخوض العديد من المغامرات خلال الأحداث، كما سيُقدم الأكشن في إطار كوميدي أيضًا.



وكشف منتج العمل، أن محمد سعد يلتقي صديق عمره (محروس) الذي يعود من الخارج بعد سنوات طويلة من الغياب، ويقضيان غالبية الوقت مع بعضهما تعويضًا لسنوات السفر، وخلال ذلك يتورط صديقه معه في العديد من المشاكل والأزمات بشكلٍ لايت وساخر.

ورغم تلك المشاكل، فإن محروس يتمسك بصداقته مع الحاج إكسلانس إلى أن يتورطا في قضية تهريب آثار، خلال الأحداث.

أبطال مسلسل الحاج إكسلانس

يشارك في بطولة مسلسل "الحاج إكسلانس" بجانب محمد سعد، كل من أحمد فتحي، وحسام داغر، ونجمة مسرح مصر ويزو، والفنان الكبير صلاح عبد الله، وجيهان خليل، وكريم سامي مغاوري، وحسن عبد الفتاح وآخرين، وهو من إخراج إبرام نشأت.