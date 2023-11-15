الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي بعد 4 سنين زواج

أحمد فهمي وهنا الزاهد،
أحمد فهمي وهنا الزاهد، فيتو

أعلنت الفنانة هنا الزاهد، انفصالها عن أحمد فهمي، بعد زواج دام 4 سنوات، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد 

وقالت هنا: الحمد لله تم الانفصال رسميا بيني وبين أحمد بعد جواز 4 سنوات، وربنا يكتب اللي فيه الخير.

 

وعلى مدار الساعات الماضية تصدر الثنائي الفني هنا الزاهد وأحمد فهمي مؤشرات البحث عقب أن أعلن موقع الجرس اللبناني التابع للإعلامية نضال الأحمدية أنباء تؤكد انفصال “هنا وأحمد” عقب أن وصلت المشاكل بينهما لطريق مسدود، وبحسب ما نشرت أن الطلاق سيقع خلال أيام.

 

فيلم مستر إكس
يشار إلى أن آخر أعمال أحمد فهمي التي جمعته مع زوجته هنا الزاهد هو فيلم "مستر إكس" وشاركهما البطولة كل من؛ أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، تأليف أحمد عبد الوهاب، قصة سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبد الوهاب.


وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول رجل عصابات يقوم بدوره أحمد فهمي، ولكنه يقع في حب محامية تقع في طريقه أثناء تأديته لبعض أعماله، فيحاول جاهدًا بأن يبعد عنها كل الأخطار التي تتعرض لها نتيجة عملها، حيث يدور الأمر في إطار كوميدي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Advertisements

أحمد فهمى الفنان أحمد فهمي هنا الزاهد اخبار الفن نضال الاحمدية

مواد متعلقة

أخبار الفن اليوم.. هنا الزاهد وأحمد فهمي يتصدران التريند بعد أنباء طلاقهما.. وعمرو دياب يتبرع بجزء من إيراد حفلاته لغزة

نضال الأحمدية: هنا الزاهد وأحمد فهمي في طريقهما للانفصال

إقامة جبرية، تفاصيل أحدث مسلسلات هنا الزاهد

هنا الزاهد: أحمد السعدني غبي وضربني بجد، ومتوقعتش الشتايم تطلع منه (فيديو)

الأكثر قراءة

طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي بعد 4 سنين زواج

نجل عمرو أديب يحتفل بزفافه الجمعة المقبل

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 15-11-2023 في السوق المحلي

أخبار الاقتصاد اليوم.. ارتفاع سعر السكر بالأسواق، والبنك المركزي يرفع الحد الأقصى لتحويلات الأفراد عبر المحمول

مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار يدعو إلى هدن إنسانية ممتدة في غزة

سعر جرام الذهب يواصل الارتفاع، عيار 24 يتخطى حاجز 3000 جنيه بموقع البورصة المصرية

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

الحفر بتفجير نووي وتمتد إلى غزة، قصة مشروع بن جوريون البديل المقترح لـ قناة السويس

Advertisements

منوعات

المزيد

"المنصورة" الأولى على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف التايمز

محافظة الجيزة تنظم بطولة للووشو كونغ الجمعة المقبلة بحدائق الأهرام (صور)

افتتاح المعرض الخيري للملابس بكلية الآداب جامعة عين شمس بالتعاون مع وحدة دعم المرأة

بسبب المستحقات، دعوى قضائية ضد نيمار في فرنسا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 15-11-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 15-11-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات JMC بيك أب نصف النقل خلال شهر نوفمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: 90% من ذنوب البشر سببها النفس وليس الشيطان

تفسير حلم خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقته بقرب زواجها وترقيتها فى العمل

منها 7 أدعية نبوية مأثورة، أكثر من 40 دعاء لشفاء المريض

المزيد
الجريدة الرسمية