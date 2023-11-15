ڤويس باند تشدو بالأغاني التراثية في قصر الأمير بشتاك

يستضيف مركز إبداع قصر الأمير بشتاك بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السابعة من مساء غدا الخميس، حفل فرقة فويس باند بقيادة الفنان إسلام جاد.

حفل ڤويس باند

وتُقدم الفرقة مجموعة من أشهر الأغاني المصرية والعربية منها: "علي قد الشوق" - أداء احمد عبد اللطيف، "تمر حنة" - أداء أريج السيد، "بتسأل ياحبيبي" - أداء ندي محمود، "بتخاصمني حبه" - أداء منه محمد، "لاموني الناس علي حبي " - أداء مصطفي رضوان، "حمال الاسية" - أداء وائل علي، " من حبي فيك ياجاري " أداء - سمر محمد.

Advertisements

بالإضافة إلى "سألوني الناس" - أداء سلمي فتيان، " نسم علينا الهوي" - أداء سارة امين، " لولا الملامة" - أداء نهي النجار، " طاير ياهوا" - أداء محمد ايهاب، " أنا بعشق البحر" - أداء أميرة معروف، "قولي عملك اية" - أداء سوما عمار، "علي جرا " - أداء روان محمد، وموسيقي النهر الخالد " لمحمد عبد الوهاب.

ڤويس باند

جدير بالذكر أن فرقة فويس باند تأسست عام 2016، على يد عازف الكمان الفنان اسلام جاد، وقدمت العديد من الحفلات الغنائية بدار الأوبرا المصرية، ومراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية، والجامعات والأندية المصرية.