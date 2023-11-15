الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

شقيق بوسي ينفي تصريحات طليقها هشام ربيع

بوسي وهشام ربيع،
بوسي وهشام ربيع، فيتو

رد أمين شقيق المطربة بوسي علي تصريحات هشام ربيع طليق شقيقته، التي أدلي بها بعد انفصالهما رسميا،  وأكد فيها هشام أن الانفصال جاء بسبب تخلي بوسي عنه برغم أنه تصدى لحل جميع مشكلاتها.

شقيق بوسي يرد علي هشام ربيع 

ونفي  شقيق المطربة بوسي  تصريحات هشام، وقال في  تصريح خاص لـ"فيتو“ إن  تصريحات هشام ربيع  بشأن تخلي بوسي طليقته عنه، برغم أنه تصدر لها في حل مشكلتها ليس صحيحا بالمرة، مضيفا:” مفيش أي حاجة من الكلام ده خالص"

وقرر أمين شقيق المطربة بوسي احترام الخصوصية بين الطرفين، رافضا التعليق علي أي أمور أخري تتعلق بشقيقته بوسي وطليقها هشام ربيع.

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وكان هشام ربيع أكد انفصاله بشكل رسمي عن  المطربة بوسي. وقال هشام ربيع في تصريح خاص لـ"فيتو": "الطلاق تم في هدوء تام، وبتمنى ليها التوفيق في حياتها فهي سيدة محترمة".

وعن أسباب الانفصال قال: “لم تقف بجانبي برغم أني تصدرت لحل مشكلاتها".

وكانت نيابة المقطم أخلت سبيل هشام ربيع زوج الفنانة والمطربة بوسي في واقعة اتهامه بالاستيلاء على 8 ملايين جنيه من طليقها أثناء تواجده بمنطقة المقطم؛ بعد تقديم كافة المستندات التي تؤيد براءته مما نُسب إليه، وإثبات صحة موقفه.

وأخلت النيابة سبيل رجل الأعمال هشام ربيع زوج الفنانة بوسي، بعد اعتراف الشخص الذي لفق له الاتهامات والذي تربطه علاقة وثيقة بطليق الفنانة بوسي المنتج الفني، والذي اتهمه بسرقة شيكات وإيصالات أمانة بقيمة 8 ملايين جنيه بمنطقة المقطم، مؤكدًا أنه لم يكن في وعيه وأنه مريض نفسي ولا يعرف هشام ربيع من قريب أو من بعيد؛ ما دفعه للزج باسمه في القضية دون داعي؛ الأمر الذي أُثبت لاحقًا في محضر التحقيق.

جدير بالذكر أن رجل الأعمال هشام ربيع، تزوج المطربة بوسي منذ عام، وبعد زواجه منها تفاجأ بابتزاز طليقها لها؛ ما دعاه للدفاع عنها ومحاولة تجنبها أي مضايقات من قبل طليقها، الأمر الذي كلفه حبسه وتلفيق قضية له للتخلص منه، ما دفعه للتفكير في التخلص منه وتلفيق تهمة له وحبسه.

زوج المطربة بوسي

وكان قسم شرطة المقطم تلقى بلاغًا من موكل طليق المطربة ويدعى فطين، ويعمل منتجًا فنيًّا يتهم فيه زوجها واثنين آخرين بسرقة شيكات بنكية وإيصالات أمانة تقدر بأكثر من 8 ملايين جنيه سبق وأن اتفق زوجها على سدادها وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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يوسي المطربة بوسي طليق بوسي هشام ربيع

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