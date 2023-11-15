الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

محافظة الجيزة تنظم بطولة للووشو كونغ الجمعة المقبلة بحدائق الأهرام (صور)

الجهاز الفني لنادي
الجهاز الفني لنادي كهرباء غرب القاهرة،فيتو

 يستعد فريق نادي كهرباء غرب القاهره للووشو كونغ فو مرحلة البنين  تحت ١٨ سنة بنين للمشاركة ببطولة منطقة الجيزة الرسمية التى سوف تقام  بنادي حدائق الاهرام بمحافظة الجيزة  يوم الجمعة القادم ١٧ نوفمبر الجاري، والفاىزين بها سيتم تأهيلهم  لبطولة الجمهورية مناطق يوم الخميس القادم ٢٣ نوفمبر بنادي طلائع الجيش صالة السنتر كورت.

 

 

 

 

بطولة الجمهورية الرسمية أندية آنسات للكونج فو الساندا 

 

 

وكان قد حصل أبطال فريق نادي كهرباء غرب القاهرة للووشو كونج فو لأول مرة علي  الترتيب العام الثالث على مستواء الجمهورية ببطولة الجمهورية الرسمية أندية آنسات للكونج فو الساندا التي أقيمت باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية

 وتم حصاد الميدالية الذهبية فى وزن الـ ٦٠ كيلو لاعبة شيماء حمودة بجدارة  تستحقها وبالمجهود المبذول مع الكابتن أحمد مصطفى مدرب المرحلة
وتم حصاد أيضا ٣ ميداليات برنزوية بمرحلة الـ ١٨ سنة من اللاعبات جنة شعبان عبدالشفوق واللاعبة آلاء رضوان حسني واللاعبة أروي يوسف العزب
تحت إشراف  قيادة الجهاز الفني  المكونة من كل من
الكابتن حاتم منصور  مدير الجهاز الفني
والكابتن  مي عادل  المدرب العام للفريق
والكابتن أحمد مصطفى مدربا عاما 
والكابتن ياسمين رائد مدربا عاما
والكابتن محمد فوزي  مدربا عاما.

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