تعرف على كيفية إضافة شريك أو شركاء للمحال التجارية والصناعية بالجيزة

يبحث عدد من المواطنين عن المستندات المطلوبة من راغبي خدمة تعديل رخصة محل، بإضافة شريك أو شركاء للمحلات التجارية والصناعية.

وترصد فيتو لقرائها المستندات المطلوبة من راغبي خدمة تعديل رخصة محل، بإضافة شريك أو شركاء للمحلات التجارية والصناعية والعامة وذلك من خلال المركز التكنولوجي التابع لمحل إقامته وفي السطور التالية نبرزها..



1- صورة عقد شركة موثق بالتعديل المطلوب (إضافة شريك – إخراج شريك) والأصل للاطلاع.

2- صورة للبطاقة الضريبية متضمنة ما تم من تعديل في الشركاء، والأصل للاطلاع.

3- صورة المستند الذي يفيد اشتراك الشركاء الجدد في التأمينات (خطاب – شهادة – إيصال)، والأصل للاطلاع.

4- صحيفة الحالة الجنائية للشركاء الجدد (للمحل العام).

5- أصل رخصة المحل.

6- صورة عقد إيجار موثق باسم المتنازل إليه في حالة خروج الشريك صاحب عقد الإيجار القديم، و(الأصل للاطلاع).

7- صورة مستند إثبات الشخصية للشركاء الجدد و(الأصل للاطلاع).

8- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

9- الموقف من التجنيد (في حالة نقل الرخصة لمحل عام) للشركاء الجدد إذا كانت أعمارهم بين 21:30 سنة.

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مركزا تكنولوجيا متنقلا

وكانت قد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة العدل؛ 12 مركزا تكنولوجيا متنقلا "خدمات مصر" لتقديم خدمات التوثيق للمواطنين، وذلك استكمالًا لتيسير الخدمات الحكومية على المواطن وفي إطار التكليفات الرئاسية بهذا الشأن.

وأشارت د. هالة السعيد إلى الدور المهم الذي تقوم به مراكز خدمات مصر التكنولوجية المتنقلة، لافتة إلى إتاحة عمل تلك المراكز طوال أيام الأسبوع، وبداية من اليوم ستعمل المراكز في أيام الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة التاسعة مساء، وذلك تيسيرا على المواطن في القيام بتعاملاته المختلفة.