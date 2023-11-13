محافظ الدقهلية يوجه بفحص تراخيص مبنى تحت الانشاء خلال جولته التفقدية (صور)
لاحظ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أثناء جولته بمدينة المنصورة تنفيذ أعمال بناء مخالفة بأحد العقارات بشارع الجيش بالمنصورة.
وأمر "مختار" على الفور بتوجيه لجنة هندسية وفنية لمعاينة العقار وفحص التراخيص الصادرة واتخاذ الاجراءات الفورية لازالة الاعمال المخالفة وتنفيذ الاجراءات القانونية.
و اكد "مختار" ان البناء المخالف بكافة اشكاله وصوره وكذا التعديات علي اراضي الدولة يمثلان إهدارا للثروة القومية وجهود أجهزة المحافظة مستمرة للتصدي لها من خلال تطبيق القانون بكل حزم من خلال اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..
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