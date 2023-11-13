الإثنين 13 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بفحص تراخيص مبنى تحت الانشاء خلال جولته التفقدية (صور)

إزالة مخالفة بناء
إزالة مخالفة بناء في المنصورة، فيتو

لاحظ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أثناء جولته بمدينة المنصورة  تنفيذ أعمال بناء مخالفة بأحد العقارات بشارع الجيش بالمنصورة.

وأمر "مختار" على الفور بتوجيه لجنة هندسية وفنية لمعاينة العقار وفحص التراخيص الصادرة واتخاذ الاجراءات الفورية لازالة الاعمال المخالفة وتنفيذ الاجراءات القانونية.

إزالة مخالفة بناء في المنصورة، فيتو
إزالة مخالفة بناء في المنصورة، فيتو

 

 

إزالة مخالفة بناء في المنصورة، فيتو
إزالة مخالفة بناء في المنصورة، فيتو

 

إزالة مخالفة بناء في المنصورة، فيتو
إزالة مخالفة بناء في المنصورة، فيتو
إزالة مخالفة بناء في المنصورة، فيتو
إزالة مخالفة بناء في المنصورة، فيتو
إزالة مخالفة بناء في المنصورة، فيتو

و اكد "مختار" ان البناء المخالف بكافة اشكاله وصوره وكذا التعديات علي اراضي الدولة يمثلان إهدارا للثروة القومية وجهود أجهزة المحافظة مستمرة للتصدي لها من خلال تطبيق القانون بكل حزم من خلال اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..

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اتخاذ الإجراءات القانونية اعمال بناء مخالف الاجراءات القانونية الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء السيسي رئيس الجمهورية هشام آمنة وزير التنمية المحلية محافظ الدقهلية وزير التنمية المحلية

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